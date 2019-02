Escucha las noticias de las 21:00 (21/02/2019)

buenas noches y además el presidente y secretario general del PSOE confiesa que no tenía muy claro presentarse de nuevo a dirigir el partido una vez que le descabalgar On pero su famosa frase del Novés no para evitar que Rajoy fuera presidente era una pista decía de lo que yo luego iba a hacer presentarme de nuevo en su libro desvela conversaciones íntimas con el Rey sobre la crisis política en Cataluña niega que la zarzuela haya protestado por ello dice que eran cuestiones que ya se conocían porque la prensa ya había publicado algunas cosas se lo decía al deportista Jesús Calleja ya la periodista Mercedes Milá que han presentado hoy el libro

01:36

tienen pronto bueno la las respuestas no no me ha dicho nada nadie ni el Rey ni Mariano Rajoy ni Pablo Iglesias nadie dicho yo no dije eso nadie en estos días esa era la respuesta