Escucha las noticias de las 05:00 (22/02/2019)

Voz 0946

01:38

la cumbre en el Vaticano terminará el domingo sin que las veintiuna medidas urgentes reciban una respuesta según el arzobispo chicle una de las delegación para la doctrina de la fe han indie estas veintiuna medidas ha explicado son una hoja de ruta concretas consideradas son motivaciones pero desde luego no recibirán una respuesta en tres días tampoco habrá conclusiones de los presidentes de las Conferencias Episcopales según el ex portavoz de la Santa Sede y moderador de la cumbre Federico Lombardi de lunes a partir del lunes comenzarán las reuniones de seguimiento ha precisado Lombardi pero no está previsto ningún documento específico puede que se adopten en parte algunas de las medidas propuestas por el Papa un documento final de conclusiones no tengo claro que esté previsto que he visto