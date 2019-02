qué tal buenos días tiempo estable y temperaturas al alza desde hoy todo el fin de semana en la Comunidad los termómetros superarán ya los veinte grados esta tarde sólo se sabe la fecha poco más las primarias de Madrid la plataforma de Carmena y Errejón serán en marzo del doce al dieciocho la alcaldesa el ex diputado serán los cabezas de cartel pero aún falta saber quiénes les van a acompañar en esas candidaturas a la alcaldía hay en la comunidad en plena guerra política con Podemos hoy tienen previsto

al anunciar cómo será el sistema de votación Javier Bañuelos más Madrid anuncia sus primarias sin haber zanjado su terremoto politico con Podemos tensiones no resueltas que irán a más porque los seis concejales díscolos entre ellos Rita Maestre serán expulsados definitivamente de Podemos en cuanto se inscriban a estas primarias a diferencia por cierto de Errejón él será el cabeza de lista a la Comunidad las fuentes consultadas nos aseguran que su intención es mantener en su lista a los Errejón listas que ya fueron elegidos en las primarias de Podemos aunque se esperan los dicen alguna sorpresa aún por determinar por ahora el reglamento de las primarias es un misterio salvo filtraciones la intención de más Madrid es hacer público ese sistema de votación esta misma tarde de momento sólo han confirmado el calendario el dos de marzo comenzará la campaña interna la votación arrancará el doce y el diecinueve se conocerán los resultados de la votación

Voz 2

01:47

señores de Ciudadanos ustedes quieren demostrar su compromiso con las personas a las que todavía es muy sencillo señor Aguado diga hoy usted aquí que no va a pactar con Vox en la próxima legislatura diálogo quieren hacer una contribución en los derechos el eje TBI quieren que no les abucheen en las manifestaciones del Orgullo quieren eso es muy sencillo digan que no van a pactar con la ultraderecha con los que quieren que seamos ciudadanos de según