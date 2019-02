Escucha las noticias de las 08:00 (22/02/2019)

Voz 1727 00:00 son las ocho y siete en Canarias buenos días que asistimos al derrumbe de un mundo y al nacimiento de otro es una evidencia en el plano simbólico nada tan contundente como ver al Vaticano convertido en un inmenso confesionario para la propia jerarquía católica espiando junta en público un pecado y muchos delitos el Papa Francisco arriesgado mucho esta arriesgando mucho en contra incluso de parte del clero que sigue arrastrando los pies ante la sucesión de abusos a niños a niñas adultos ocultos durante décadas de impunidad pero arriesgará más la Iglesia si como dijo ayer el Papa de esta cumbre salen sólo el reconocimiento del pasado buenas palabras para el futuro Francisco ha ejercido un liderazgo luminoso en este tiempo de augurio sombríos en el mundo entero pero es ahora cuando su Papado y el futuro de la Iglesia católica Se la juega

Voz 1727 01:21 es viernes viernes ya veintidós de febrero Venezuela la situación se tensa a veinticuatro horas del día fijado por Why Do para que entre la ayuda humanitaria al país maduro no ha cerrado la frontera con Colombia que es por donde esa ayuda pretende entrar y donde esta noche hay un gran concierto de artistas latinos ha cerrado Maduro la frontera con Brasil y ojo a esto un militar de alta graduación que jugó un papel muy importante en los gobiernos de Chávez y de Maduro ha reconocido esta noche a Why do como presidente ya ha pedido al resto de militares que hagan lo mismo

Voz 3 01:52 vende de ustedes en manos de arma la forma en que todo esto termine no tengan duda de que estén al lado correcto historia muchas gracias y que Dios bendiga a Venezuela

Voz 0027 02:03 es Hugo Carvajal ex jefe de la Inteligencia venezolana en un intento por aplacar la respuesta social de acogida la ayuda humanitaria de Why do Maduro ha anunciado en las últimas horas que han llegado ya al país siete toneladas de medicamentos de Rusia

Voz 1727 02:15 en España en el juicio del pluses

Voz 4 02:17 paso el relato que algunos informes se ha querido explicar desde algunos medios de comunicación y generar un relato de que hubo un intento permanente de asalto eso

Voz 1727 02:28 son las declaraciones ante el tribunal de el ex presidente de la ANC Jordi

Voz 0027 02:33 en su interrogatorio se alargó anoche hasta el punto de que sea descabalgado el calendario previsto ir la comparecencia de Rajoy se va

Voz 1727 02:39 retrasar y Arrimadas Eva este domingo a Bélgica manifestarse contrapuso

Voz 5 02:43 qué vamos a ir allí a recordarle que la República no existe

Voz 0027 02:47 que Ciudadanos sigue sin aclarar el posible desembarco de Arrimadas en Madrid Rivera no lo niega

Voz 1727 02:52 para mí la la mujer más importante más preparada y más

Voz 6 02:54 lento de la política española Ciudadanos no elijo yo a los candidatos ni siquiera me dijo a mí mismo hay primarias y hoy sabemos que

Voz 0027 03:00 Izquierda Unida someterá a votación de sus bases en marzo si concurre en coalición con Podemos a las generales eh

Voz 1727 03:05 hoy se cumplen ochenta años de la muerte de Antonio Machado

Voz 7 03:08 yo no voy pues bien su juego

Voz 1727 03:18 muy lejos de su Sevilla natal lo lejos de estos Olmos de Castilla murió en Francia en Collioure donde se tuvo que exiliarse huyendo del franquismo

Voz 0027 03:27 mañana se abre al público en Sevilla una exposición sobre él y su hermano Manuel son más de cuatro mil quinientas páginas que la Fundación Unicaja ha tardado quince años en reunir páginas como la primera carta que le escribió Antonio Machado a su padre varias obras de teatro inéditas escritas por los dos hermanos

Voz 7 03:42 si no le la nena Con esa que si bien

Voz 1727 03:53 los deportes los equipos españoles de la Europa League ya podrán enfrentarse entre ellos en la próxima ronda Sampe

Voz 1161 03:59 porque el sorteo de octavos que se celebrará desde la una de la tarde en la ciudad suiza de Nyon ya es puro a Marcelino técnico del valenciano letra en nada

Voz 8 04:05 a mí no me gustaría enfrentarme a un equipo español no equipo español prefería que no tuviésemos once enfrentamiento después de los pista bendito sea el que venga nosotros vamos a tener la máxima ilusión por pasar la eliminatoria

Voz 1727 04:17 se quedó fuera el Betis aparte del Valencia estarán

Voz 1161 04:19 bombo Sevilla Villarreal y además poder enfrentarse entre ellos pueden encontrarse con rivales como Arsenal Chelsea Inter de Milán Nápoles

Voz 0978 04:29 llegamos al fin de semana con calorcito Jordi Carbó buenos días buenos días pero destacando que será durante las tardes ahora mismo frío frío parecido las últimas mañanas incluso con heladas significativas en la mayor parte del interior se empieza a notar ya el ascenso de temperaturas en puntos de montaña donde más va subir en Canarias máximas hoy y los próximos días en muchos casos cercanas a los treinta grados con calima cada vez más extensa en la península hoy será el día más cálido del conjunto de la península máximas cercanas a los venta