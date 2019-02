Hoy por Hoy La Rioja (20/2/2019 Tramo 6:50 a 7:00)

a esta hora en el centro de Logroño tenemos una temperatura de dos grados si en las carreteras nos comunica la Jefatura Provincial de Tráfico que no hay complicaciones hoy a las diez y media la portavoz del grupo parlamentario socialista y candidata a la presidencia de La Rioja por el PSOE Concha Andreu se va a referir a la brecha salarial en La Rioja mañana es el día de la igualdad salarial y en las últimas horas hemos conocido datos ofrecidos por UGT que hablan de que las trabajadoras riojanas cobran cinco mil seiscientos euros menos al año que los hombres así viene esta jornada en la que el presidente en las últimas horas el presidente del Gobierno regional ha pronunciado en Madrid una conferencia en un encuentro económico que lleva por título La Rioja Comunidad abierta en esa conferencia estuvo Diego García

la Rioja presentan máximos depende en términos de volumen en el PIB per

la Rioja cuenta con dos instrumentos legislativos que puede ser claves a la hora de tomar una decisión por un lado la ley de proyectos de interés estratégico para otorgar un impulso preferente y urgente a nuevos proyectos empresariales tanto en su tramitación en lo que son plazos y requisitos como en su desarrollo posterior me estoy refiriendo al máximo nivel de ayudas suelo industrial bonificado eliminación de regir veces en materia de planeamiento expropiaciones por otro lado la inclusión de La Rioja en la ley de incentivos económicos regionales vuela que nuestros recursos se sumarían al respaldo del Estado a la hora de conceder ayudas directas a la inversión lo que permite la implantación de proyectos de gran dimensión el presidente dice que las

el Congreso de los Diputados aprobado una proposición para abolir la prostitución y la trata a pesar de que la mayoría de los grupos han considerado en todo caso que no era la forma ni el momento de debatir el asunto Podemos no tenía una posición definida al respecto por lo que decidió abstenerse sin embargo dos diputadas una de ellas en las riojanas Ara Carreño rompieron la disciplina de voto apoyando la proposición socialista porque asegura en determinados asuntos hay que votar en conciencia

Voz 7

08:46

el caso creo que la prostitución es incompatible con la con la igualdad entre hombres mujeres en en una sociedad creo que cuando se habla de de libertad a la hora de prostituirse es una falsa libertad porque estamos hablando siempre en una libertad que curiosamente tiene diríamos solamente dicen las personas más vulnerables no las personas migrantes las toxinas de clases bajas etcétera entonces no se puede hablar de libertad sino creo que es algo que se hace en una situación de necesidad de coacción y que siempre lleva a la mujer a una posición de subordinación respecto al hombre el hombre codifica la mujer Pablo la compra cuando paga por sus servicios sexuales de ambos portando Mi opinión es que esto es algo que debería de desaparecer y que deberíamos de avanzar hacia hacia ello no mediante la educación mediante prácticas que meten mediante leyes abolicionista