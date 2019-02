Hoy por Hoy La Rioja (21/2/2019 Tramo 7:20 a 7:30)

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy La Rioja Concha de zares

Voz 2 00:11 qué tal muy buenos días la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy jueves veintiuno de febrero cielo poco nuboso o despejado en toda la Comunidad las temperaturas en ascenso hoy las máximas estarán en torno a los diecisiete dieciocho grados pero a esta hora se iban a salir a la calle que abrigarse hace frío dos grados en el centro de Logroño en las carreteras de momento se transita con fluidez a las diez de la mañana el secretario general de la Federación de empresas de La Rioja va a presentar los servicios

Voz 4 00:47 de esta entidad de de la FEHR

Voz 2 00:49 para afrontar el presi a esa misma hora la consejera de Salud se reúne con los profesionales del Servicio de Urgencias del San Pedro que han elaborado un protocolo para la atención de pacientes con sepsis cuya implantación ha permitido reducir la incidencia de esta patología en el centro hospitalario Rioja está desarrollando unos talleres para identificar las señales de alarma relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria ha celebrado unos talleres hizo hoy el psicólogo Daniel Esteban hablará de apología de la apología que desde algunas redes sociales se hace de la anorexia y la bulimia porque se presentan como estilos de vida Hinault como enfermedades mentales y es que según los últimos estudios cerca de sesenta por ciento de los pacientes con trastornos alimentarios buscan en eso en las redes sociales contenidos que ponen en riesgo su salud son páginas web que ofrecen trucos para ocultar la enfermedad a padres y amigos dar ánimo y apoyo para lograr una gran pérdida de peso o retirarse para comprobar quién pierde más kilos en un determinado tiempo Gloria Martínez es la presidenta de aquellos riojanos

Voz 5 02:03 estos son los preadolescentes y adolescentes qué es lo peligroso era casual ajena no tiene ningún credo de La Caixa también en estas páginas en Chad ha llegado a la gente sabe yo quiero decir que es que te dedo por ahí de internet precisamente eso no lo vimos también hace unos años hice era lo reclamaba que los demás otra vez porque es muy interesante para saber que los hijos en las casas les tienen que tener más cuidado el ordenador más en el centro donde la familia en el domicilio y que no los las fábricas sobre todo en estas edades ser muy peligroso porque ser meter en estas páginas

Voz 2 02:53 además de esta iniciativa acabó Rioja va a crear un grupo de autoayuda psico educación para pacientes mayores de cuarenta y cinco años a raíz de la demanda de esta ayuda por parte de personas afectadas de cuarenta cincuenta y sesenta años

Voz 5 03:05 Ellos dicen en estas páginas nuestros Chad que es un estilo de vida no pero nada más lejos dicho precisamente por eso pues estas páginas lo que conducen ya digo a veces esa o a los fallecimientos porque les dan algunas pos que de ahí no se puede ir a ningún lado bueno e son muy extremadamente peligrosas acaban riojana pertenece a la Federación Española de tasas alimentarios la cuál fue su primera presidenta entonces junto con Protégeles punto com que es una asociación a nivel nacional y se encierran alrededor de doscientas más anualmente sólo que en el fondo internas las abren por otro lado el constantemente estamos cerrando páginas estas por el peligro que entrañan

Voz 2 03:55 desde su creación hace veinte años acabó Rioja atendido a cerca de cinco mil personas de las cuales el ochenta y cinco por ciento Allegra ha logrado recuperarse son ya las siete y veinticuatro dos grados en Logroño

Voz 4 04:32 Pozuelo dentro

Voz 2 04:55 la alcaldesa de Logroño ha visitado el hotel Ruavieja que está a punto de estrenar sus nuevas instalaciones tras anexionar más de mil doscientos metros cuadrados cuadrados que permiten una importante ampliación con la las que prácticamente duplica su capacidad según Cuca Gamarra la ampliación del hotel confirma la confianza de la iniciativa privada por el casco antiguo como zona de inversión e impulso económico ya además el incremento de plazas hoteleras certifica la pujanza del sector turístico en Logroño

Voz 9 05:22 me todo cuando hablamos de este hotel hablamos también de la rehabilitación y la recuperación del casco antiguo a través de la colaboración público privada una colaboración que se materializó en su momento a través de el impulso de este pero también a través de las ayudas a la rehabilitación que se destinaron a este Pery ir pero que él no hubiera sido posible si no es por la iniciativa privada que al final pues e interactúa con nosotros y apuesta por el casco antiguo en este caso concreto además en un pero que como todos ustedes conocen había quedado paralizado por la crisis económica y que sin embargo ella pasado el pasado año en dos mil diecisiete se reactiva a través de un cambio de propietarios en lo que era en el hotel que había quedado paralizado por la crisis como les decía que hoy pues podemos visitar ya con esa previsión de la apertura de la afiliación

Voz 2 06:17 deportes Sergio Moreno buenos días hola Concha buenos

Voz 10 06:19 días el Calahorra continúa fortaleciendo su defensa de cara a este último tercio de campeonato ayer cerró la contratación de Gonzalo Pereira jugador sub veintitrés perteneciente hasta hace bien poco al Reus equipo que no hace mucho tiempo jugaba en Segunda División pero que ha sido descalificado por sus numerosas deudas hasta este momento Gonzalo había jugado seiscientos cuarenta y nueve minutos en la División de Plata por tanto un jugador sub veintitrés no de relleno sino que viene a aumentar a buen seguro mejorar el nivel defensivo del conjunto de Miguel Sola además la jornada de ayer nos dejó una nueva victoria del Balonmano Logroño esta vez fuera de casa en Puente Genil donde los franjivino superaron al Pedro Jiménez por dos goles de diferencia los riojanos sufrieron pero finalmente lograron sumar una nueva victoria en un momento de mucha actividad para los de Miguel Ángel Velasco ya que acumulan partidos de Liga entre semana encuentros de Copa EHF los fines de semana por lo que sacar adelante estos encuentros en la competición doméstica es muy importante para también alcanzar los objetivos que se ha marcado el equipo riojano para esta temporada Javier Muñoz fue el más destacado de los visitantes en la tarde de ayer con seis goles ya hay fecha para el debut de un nuevo pelotari riojano en la pelota profesional tras varios meses esperando su oportunidad debutará como profesional el próximo treinta y uno de marzo en el frontón Javier Adarraga de Logroño Javier Zabala una jeringa nacido en mil novecientos noventa y siete Se proclamó campeón del mundo de mano individual en el pasado Mundial celebrado en Barcelona debido a su gran potencial la promotora Ibarra esa Aspe le contrató desde el uno de enero de dos mil diecinueve para los próximos dos años hoy le podrás escuchar en SER Deportivos La Rioja

Voz 2 08:02 de la crónica de sucesos les contamos que la Guardia Civil ha investigado a un joven de dieciséis años por tráfico de drogas el joven ocultaba en el interior de un vehículo diez bolsitas de marihuana preparadas para ser distribuidas a pequeña escala la actúa la actuación ha sido puesta a disposición de la Fiscalía de Menores esta actuación se enmarca dentro del plan contra el tráfico minorista y consumo de drogas en zonas de ocio y diversión

Voz 0138 08:31 lectura de prensa en portada de Diario La Rioja leemos que esta Comunidad gastado tres coma seis millones de euros en apagar incendios en lo que va de siglo en el digital nube cuatro uno entre la falta de legislación y su potencial las viviendas de uso turístico requieren una normativa mayor pero que ayude a simplificar su situación Rioja dos punto com aumenta el consumo de bebidas energéticas entre la gente joven que no son conscientes de los riesgos que conllevan

Voz 2 09:02 el décimo segundo seminario del grupo de investigación historia de nuestro tiempo una tu continúa hoy jueves con la conferencia el escaparate patriótico de la Corona monarquía imagen pública en las celebraciones nacionalistas de la dictadura de Primo de Rivera a cargo de Guillermo María Muñoz será a las siete y media en el gran en la Sala de Grados del edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja

