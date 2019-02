Las noticias de Canarias, 09:02 (22/02/2019)

tras la aprobación por parte del Congreso de la nueva ley hipotecaria después de años de retraso pese a que el mandato venía desde Europa que amenazaba incluso con una multa las asociaciones de usuarios lamentan la tibieza con la que se han afrontado asuntos de especial relevancia como la dación en pago total que no se contempla Manuel Fajardo de Adicae en Canarias ha insistido en que es una ley con numerosas lagunas

Voz 2

00:27

las clases se prohiben además de manera prisas ya hay pues no creo que que hay en ningún problema además también se regulan la hipoteca Muti Ibiza pero recordaremos como decíamos antes que no se contemplaba la acción en pago no se dice nada respecto el IRPH luego que iban quedan lagunas salidas