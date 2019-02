sí digo que esto no es normal tú vas a decir no a la normalidad en términos climáticos meteorólogo demuestra el veintitrés grados en Bilbao hace desde el ochenta y tantos que no teníamos estas temperaturas un mes de febrero

el Jordi yo no lo sabía yo orden ese día se baile no

Voz 2

00:24

científico pero al final cuando uno comparte tanta información con ellos pues coge sus vicios no les guste es un poco destacar lo que casi nadie destaca como casi al final os oye convencer un poco señora preparado atrocidades como decía no cuatro puntos representativos de la península Madrid Sevilla Barcelona y Bilbao ir preparado las temperaturas que se esperan entre hoy y mañana según la Agencia Estatal de Meteorología también según la Agencia Estatal de Meteorología han sido los valores máximos absolutos desde que hay registros para un mes de febrero vayamos a Madrid móvil no te engaña seguro que tiene dados datos de Aemet para hoy se esperan en el Retiro diecinueve grados sabéis cual do ha subido más en Madrid la temperatura en un mes de febrero en mil novecientos sesenta el veintiocho de febrero se alcanzaron veintidós grados bueno en algunos barrios porque también pasa que cada vez en las ciudades hay más estaciones de aficionados es probable que ya hoy mismo en muchos barrios se superen los veinte se alcance los veintiuno veintidós incluso mañana que es cuando más vasos