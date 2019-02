Las noticias de Castilla y León, 10:02 (22/02/2019)

no se estrena esta mañana dentro de un par de horas como presidente en funciones del legislativo tras la dimisión de Silvia Clemente lo va a hacer en la toma de posesión de los presidentes del Consejo de Cuentas Mario Amilivia y del Consejo Consultivo Agustín Sánchez de Vega también tendrá que presidir el lunes el pleno del aniversario del Estatuto Autonomía presidencia en funciones que podría alargarse incluso hasta la disolución de las Cortes para lo que queda apenas un mes la designación de un nuevo presidente de legislativo dependería de que el PP proponga un nombre y además destacamos los preparativos de la manifestación que mañana va a sacar a la calle a familias con hijos escolarizados en los centros de educación especial se trata de una convocatoria nacional a la que se siguen sumando afectados ante el temor por el cierre de estos centros o que pudieran reducir sus servicios Mariano Luis de la plataforma educación inclusiva sin especial también

Voz 3

01:00

todas las movilizaciones que tenemos pensada hasta que no esté la aprobada la normativa seguiremos haciendo como la manifestación que además vamos a venir aquí a Valladolid que viene gente no sólo de Valladolid no sólo de Castilla León sino de toda España a hacer visible a la educación especial que entendemos que somos una parte muy importante en la educación inclusiva y somos algo fundamental dentro del sistema educativo español lo que hay hemos Azores una un acto lúdico y sobre todo dar visibilidad porque el problema que tiene la educación especial realmente es que es la gran desconocida al sistema educativo español nadie sabe de la educación especial hasta que por suerte desgracia yo a veces digo por suerte porque tengo un hijo en ella la conoce