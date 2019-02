Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:03 (22/02/2019)

no habrá botellón autorizado en Albacete por el Jueves Lardero el Ayuntamiento no hará una excepción a la ordenanza cívica que lo prohíbe taxativamente como ha venido haciendo hasta ahora el año pasado para que se hagan una idea durante el botellón pero el Jueves Lardero se reunieron seis mil personas en el entorno del campus universitarios una información que sacaba de ofrecer desde el Ayuntamiento donde está Kiko Aznar adelante

Voz 2

00:26

es la primera vez que el Ayuntamiento no va a autorizar la celebración de botellón en Jueves Lardero desde que se aprobó la ordenanza cívica que prohíbe la celebración de botellón prohibe beber en la vía pública en Albacete no se permite por tanto se realiza la excepción durante la feria hidratante carnavales para este Jueves Lardero por tanto primera vez que el Ayuntamiento no autoriza la celebración de de botellón en Jueves Lardero se ha programado una ser de alternativas como talleres de carnaval cine a cuatro euros una Video Game Party campañas de concienciación vaquillas populares también actividades deportivas también ha dicho el alcalde de Albacete que hay una estrecha colaboración con la Policía Nacional la Guardia Civil y con la Policía Local para controlar que no se beba en la vía pública Jueves Lardero en Albacete