Escucha las noticias de las 12:00 (22/02/2019)

Voz 1315

00:32

dice los activistas por el derecho a la vivienda que los desahucios de esas cuatro familias ya se han ejecutado y que ahora están recogiendo sus enseres personales de hecho ya no hay ni activistas ni vecinos en los balcones del once de la calle hermosa en Lavapiés y hemos visto cómo la abogada de la propiedad retiraba algunas de las pancartas que colgaban de las barandillas algo que ha enfadado a quienes todavía permanece en aquí en la zona concentrados que gritaban vergüenza aún no han salido esas cuatro familias desahuciadas del edificio no tienen alternativa habitacional una de ellas en proceso de recibir una vivienda pública pero que aún no le ha sido entregada vamos vemos entrar operarios con ladrillos suponemos que para tapiar las viviendas la policía se ha quitado ya los cascos y hay seis detenidos por reside por resistencia y desobediencia a la autoridad uno más identificado cuando la policía entró en este edificio