Escucha las noticias de las 22:00 (21/02/2019)

Voz 0194

00:17

no sabemos todavía qué conclusiones saldrán de la cumbre sobre abusos dentro de la Iglesia que ha empezado hoy en Roma pero de momento está sirviendo para que mucha gente abra los ojos los testimonios de las víctimas que haciendo un enorme esfuerzo cuentan su sufrimiento los abusos las violaciones pero también como la Iglesia intentó silenciarlos como protegió siempre a los abusadores hemos oído sólo unos cuantos desconocemos la verdadera dimensión de este drama que en nuestro caso la Iglesia española ha ignorado voluntariamente cuando no protegiendo a los curas abusadores algo que no han hecho por ejemplo Iglesias de otros países sólo en los últimos días ha hecho algún movimiento para aparentar que llegaba a Roma con los deberes hechos pero no se deduce de su actitud hasta ahora ninguna voluntad ni de reconocimiento mide condena ni de reparación a las víctimas cada historia es un horror el sufrimiento de la víctima por el abuso y sobretodo la soledad en la que se han sentido durante tanto tiempo primero sintiéndose culpable sin querer compartirlo que les pasaba el que se atrevía a dar el paso encontrarse con la incredulidad o el chantaje como respuesta de la cumbre de Roma debe salir un compromiso firme de la iglesia para revisar su pasado para obligar a las diócesis que se resisten hacer su trabajo a investigar a denunciar a y a escuchar a las víctimas saber toda la verdad y que las víctimas que todavía guardan silencio se sientan tan arropadas tan comprendidas que hablen y cuenten denuncien Ike los abusadores rindan cuentas ante la justicia ordinaria la que juzga y condena este tipo de crímenes no sirve sólo pedir perdón eso que lo hagan en sus púlpitos deben responder ante la justicia como cualquier otro individuo que forma parte de la sociedad a la que ellos también pertenecen sino es así no habrá servido de nada Ángels Barceló siguen en la tertulia de hora25 Milagros Pérez Oliva Javier Aroca y Carlos Cué en la mesa de producción ya saben Pedro Blanco pendiente de lo que ustedes quieran contar la última hora así que vamos ya con el repaso de todo lo que nos deja el día porque los días del juicio por el virus es algunos tienen más trascendencia que otros para determinar si los acusados cometieron o no delito de rebelión hoy parece que ha sido un día importante por lo que han podido