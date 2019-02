FAPA pide que en los colegios haya un profestor preparado para abordar el acoso escolar

Voz 1 00:00 la Federación de Padres de Alumnos de Centros Públicos de La Rioja ha analizado el documento sobre el protocolo de acoso escolar que hace un año aprobó la Consejería de Educación valora que exista un instrumento para detectar estos casos aunque eso sí lamenta la inacción del Ejecutivo regional para ejecutarlo Eduardo Rojas

Voz 2 00:15 se lo están dejando morir por decirlo sencillamente seguir siendo ya es como te lo bastante mejorable porque este es un plato con lo que que que es reactivo es decir es cuando ya se han dado las las situaciones de acoso ha estado algo más preventivo todavía pero bueno vamos a ver vamos a suponer que estamos las situaciones en las que hay un caso de acoso Si a las personas que que efectúa este más sensibilidad irá a acabar con el tema este protocolo Wes excesivos Si la persona que realizó este protocolo a las personas son oscuros burócratas te pueden rellenar todos los papeles y todas las las distancias que te pide este protocolo el problema seguir o incluso incrementarse eso es lo que queremos decir y eso es lo que creemos que es la cosa no ha hecho

Voz 1 01:03 en este punto FAPA pide que en cada centro haya un profesor preparado para abordar estas situaciones

Voz 2 01:08 qué hay que hacer con una sensibilidad especial por ejemplo la el tema de las entrevistas cómo tratas a la gente como la información es un poco trabajo para hablarle policía pero sin poco de saber en digamos encontrar soluciones de la reparación de los de los de los daños causados y la restauración de la confianza es muy difícil tratar con las familias por eso insistimos es fundamental el esto que haya una persona por centro formada en la ejecución este protocolo in eso es lo que hemos dicho a Consejería siempre que me parece que nos da excusas de que ellos no pueden avanzar un poco más incentivos no se parece un poco difícil de creer sobre todo si es verdad eso nos gustaría saber si hay un centro en el que no haya una sola persona era es como a ese protocolo para poder decirlo pero es la propia Consejería quién determine te de consejería que tengan un personal formado para poder actuar en ese centro

Voz 1 02:11 la Federación de Padres dice que este protocolo protocolos necesario porque Eduardo Rojas asegura que siempre hay acoso escolar en las aulas

Voz 2 02:18 yo creo que acosó hay en casi todos los niveles en algún momento de la de la historia escolar acoso que puede llegar a hacer una cosa puede ser pues leve pero me refiero el acoso está ahí y tratarlo se puede tratar la cuestión es si tenemos voluntad de hacerlo yo nosotros desde luego y creemos que la Consejería ni un buen paso hace un año pero lo ha echado hacia atrás de esta forma llegamos a las dos y me

Voz 1 02:49 veinte y nos quedábamos también a esta hora con los asuntos que ha aprobado el Consejo de Gobierno estamos a viernes ya ha aprobado una inversión de trescientos veinte mil euros para subvenciones dirigidas a empresas colaboradoras en proyectos de FP Dual el la portavoz del Ejecutivo ha dicho que en la actualidad hay ciento cincuenta empresas que colaboran con la formación profesional dual en la que están matriculados ciento ochenta y nueve alumnos Begoña Martínez

Voz 4 03:15 a estas subvenciones a poder acoger tanto a las empresas como las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y las ayudas que se perciben que perciben las empresas aproximadamente suelen oscilar entre los mil y los dos mil euros dependiendo del tipo de ciclo eh que se inscriben y dependiendo también de la duración de las prácticas que suelen oscilar entre los tres y los seis meses desde luego se puede decir que gracias a la FP Dual el ochenta y tres por ciento de todos los alumnos que inician estos cursos los terminan de ellos el ochenta por ciento consiguen también un puesto de trabajo en su sector

Voz 1 03:49 por otra parte el Ejecutivo destina ochocientos ochenta y ocho mil euros a renovar el compromiso con los pequeños municipios Begoña Martínez dice que estas ayudas pretenden ayudar a los gastos de los pueblos más pequeños

Voz 4 04:00 con estos importes lo que sepuede pueden hacer los ayuntamientos por una parte es financiar aquellos servicios que están relacionados con las competencias exclusivas que tienen pues es del alumbrado hasta la gestión de los residuos propio son la red de agua potable pero también pueden utilizar estos importes para pagar deudas que tienen pendientes pagar facturas pendientes y también para rebajar la deuda de los propios municipios ir por otro lado también se informa de una convocatoria de ayudas para sufragar parte de los gastos en los que incurren los alcaldes y los concejales por el ejercicio de su cargo y que no reciben habitualmente remuneración alguna

Voz 1 04:35 dentro de los asuntos municipales también les contamos que la alcaldesa hoy ha visitado el Peri carnicerías ya ha señalado que la reactivación de las obras de este Peric contribuyen a la regeneración del Casco Antiguo de Logroño para llenarlo de vida impulsar la actividad económica a Cuca Gamarra ha recordado que el trabajo desde hace años de los servicios municipales para desbloquear la situación de este plan urbanístico o el prior situación generada por la crisis

Voz 5 04:58 creo que además son muy buenas noticias para la ciudad de Logroño para su presente y su futuro más a a medio a medio plazo porque hablamos de dieciocho obras de ejecución de dieciocho meses de ejecución de de obras son buenas noticias en primer lugar porque como todos ustedes saben Éste es uno de los Peris igual que el Peri mercaderes que hemos eh que pudimos visitar también esta misma semana que se vio afectado por la crisis econó cómica que eh bueno pues eh en los anteriores propietarios eh pues eh llegaron a una situación de concurso de de acreedores ese muy positivo y además yo también quiero resaltar lo que nuevamente la empresa local eh eh pues se haya apostado por el casco antiguo ir en este caso con un Peri que estaba en concurso de acreedores haya querido seguir impulsando lo y que hoy podamos estar hablando de unas obras que ya han comenzado como se puede ver y en dieciocho meses permitirán la vuelta a esta zona de la ciudad de los eh eh los vecinos

Voz 1 05:59 Gamarra conocido el proyecto que completa del Plan Especial de Reforma Interior del Peri Carnicerías donde ya ha comenzado la promoción que completa dieciocho viviendas con un plazo de ejecución de dieciocho meses

Voz 5 06:09 una promoción que además e incorpora eh aparcamiento subterráneo no sólo para los eh que los los nuevos vecinos de esta zona sino con la posibilidad de dotar de aparcamiento subterráneo a en el resto de la zona on eh al poder adquirir cualquier persona que no esté vinculada a la propia a la propia vivienda lo cual viene a mí mejorar sin duda alguna las posibilidades de nuestro Casco Antiguo el casco antiguo queremos que sea como les vengo diciendo estos días una la zona de Logroño donde vivir y convivir sin duda alguna esa he vivir y convivir tiene que venir de la mano de la iniciativa privada de la iniciativa pública de iniciativa pública reactivando en este caso a través de modificaciones urbanísticas como es la que ha tenido que llevar aquí la posibilidad de eh construir la iniciativa privada con la puesta con invertir en el casco en el casco antiguo

Voz 1 07:06 además dentro de los asuntos municipales la junta de gobierno en el Ayuntamiento de Logroño aprobó nuevos módulos para la aplicación de Logroño punto es el concejal Manuel Peiró ha dicho que está herramientas a poder utilizar para alquilar bicis del servicio logró bici conseguir la tarjeta virtual de Logroño Deporte o solicitar un taxi

Voz 6 07:22 los que tienen que ver con la mejora de la movilidad urbana la conexión con todas actividad que propone se propone desde Logroño Deporte y también el fomento del turismo vamos a integrar en la gestión del servicio de préstamo de bicicletas municipales para que se puede hacer desde el móvil sin tener que acudir presencialmente a obtener una tarjeta física se va a integrar también una aplicación para la gestión del servicio de taxis en la ciudad

Voz 2 07:48 vamos a poder pedir el taxi a través de la municipal

Voz 6 07:51 al conocer la ubicación del taxi el recorrido que nos va a cobrar cual selecciones itinerarios anteriores para poder gestionarlo de cara a la justificación de la empresa que que muchos de los ciudadanos de los baño tienen que hacer también se va evolucionar el modo uno de Logroño Deporte para poder eh mejorar hacer más usable la gestión de todas las instalaciones y la compra de abonos por último pues módulo dirigido al turista

Voz 1 08:17 en estos momentos la aplicación Logroño punto es alcanzado las sesenta y tres mil descargas ya acumulado casi cuatrocientos sesenta y siete mil actualizaciones una cifra récord según el concejal que ha hecho incluso que esta aplicación sea reconocida internacionalmente

Voz 6 08:29 bueno se trata de uno de los más prestigiosos congresos de tecnología del mundo de este caso celebran Dubai un congreso en este caso en el que te tienen que invitar su congreso que no puedes tú postular con tu propuesta sino que el análisis de más de ocho mil aplicaciones eh públicas dirigir ya son dotar de servicios públicos digitales son analizadas por el Congreso en mayo ochenta y siete países Il aplicación é mobile hablo Nuño puntos no nos ha quedado como finalista compitiendo que muchas veces también un poco en marca cuál es el nivel de estos congresos estos premios pues por ejemplo con We Chat del Gobierno chino que para que no salgamos todos medida pues tiene mil millones de usuarios Isère ya el Whatsapp apoyamos la idea de que ha fomentado el Gobierno chino estaba habla un poco de lo bien que están haciendo las cosas en una colaboración público privada con una entidad riojana en este caso una jota dice que es una empresa logroñesa que desarrollaba tecnología

Voz 1 09:34 también les estamos contando que la Policía Nacional asestó un nuevo golpe al tráfico de espita aquí en La Rioja ha clausurado dos importantes y activos puntos de venta y distribución de speed en lugares de ocio de Logroño aunque también distribuían otras sustancias Javier Labrador es el responsable de prensa de la policía

Voz 7 09:49 que cuál fue la sorpresa que lograron encontrarle trece tramos de este repartido entre entre dos bolsitas en mil doscientos euros ante esto hicieron también un registro en el bar en el va también encontraron una mochila dieciocho gramos de speed y dos mil novecientos treinta y cinco de dos la en la mochila en una cartera entonces detuvieron al dueño del bar que ante esto pues claro que caía posee Cavia contra el centro de almacenamiento y manipulación porque es lo pudimos a encontrar las dosis preparadas entonces hay que encontrar el centro de almacenaje y manipulación de distribución de la droga por lo que se le hizo un un registro domiciliario en el lo suyo el cuál es la Suker en el en el interior de un refrigerador ahí sí que ya encontramos un kilo Burgio casi aunque los medios de drogas voto útil ochocientos gramos de sustancias de corte también encontramos tres sobres preparados ya con cava y con con diez mil euros cada uno empaquetado

Voz 8 10:48 así como como cuatro damas de fuego simuladas armas de fuego blanca las balanzas objetos para preparar el necesarios para la preparación ladrón

Voz 7 10:58 la droga incautada podría haber alcanzado un valor

Voz 1 11:00 Prioro a los cuarenta mil euros Se ha detenido a tres personas y al cierre de este Hora catorce les contamos que el Foro Cívico Francisco Sáez Porres distingue a Jorge Merino y Pablo Alberdi con el galardón justicia y solidaridad que celebra ya su edición número dieciocho el foro ha valorado la lucha de ambos que junto con esto represión y una buena parte de la ciudadanía de La Rioja vienen teniendo con el llamado caso escuchamos a los galardonados

Voz 9 11:21 las gracias y le es muy de agradecer lógicamente estamos esperando lo que en realidad deseamos es la solución de la justicia pero lo que este premio demuestra como otras tantas muestras de solidaridad que ha tenido la sociedad con nosotros como por ejemplo las manifestaciones ya así es que la sociedad suelto desde el primer día desde que la gente se ha enterado de lo que pasó porque muchísima gente lo vivió en primera persona a esa gente no que contarle nada simplemente lo vivió entonces pues todo eso con el trabajo de tantos años y tantos años es que se vea reconocido es de agradecer cien por cien mi hijo no queda otra voy más que dar las gracias

Voz 10 12:04 estamos muy agradecidos de de de este galardón pero bueno ya la ciudadanía había demostrado ya que que nos apoya de hecho somos estamos declarados y bueno pues el Ayuntamiento de Logroño nos declara pues eso no víctimas de un proceso he y así que ya estamos reconocidos a partir del año pasado ya de esto sea que