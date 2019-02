Las noticias de Canarias, 15:03 (22/02/2019)

la propuesta socialista para la armonización fiscal de la Unión Europea ha encontrado el rechazo frontal del Gobierno de Canarias la propuesta del PSOE se sostiene sobre la idea de que no existan competencias entre los países miembros sobre todo se fijan en el impuesto de sociedades la idea no convenza al Ejecutivo regional su presidente Fernando Clavijo advierte de que esta medida podría disuadir a las empresas para instalarse aquí en Canarias

Voz 0632

00:28

eso es un disparate esos cargarse el Régimen Económico Fiscal no nos entiende no saben que ganaría distinta ponen en su programa electoral que lo que pide al PSOE que además es lo que pedía Susana Díaz lo que pedían las comunidades gobernadas por el PSOE en la Conferencia de Presidentes es la que yo fui que fue la única que he ido que regla con poco Mariano Rajoy en lo que lo piden Olé para que efectivamente todas las comunidades tengan la misma Fiscalía si eso ocurre en Canarias pues prepara el mono para pasar hambre por todas las empresas semanas ahí fuera porque él es más rentable operar en territorio continental porque los costes son más bajo que operan en Canarias