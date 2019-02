Las noticias de Navarra, 16:03 (22/02/2019)

los socialistas de Caparrós lo consideran vergonzoso que el alcalde de esa localidad incumpla la Ley de Memoria Histórica Aquilino Jiménez el alcalde de Caparrós au dijo aquí en la SER que no elimina del callejero los nombres franquistas porque algo bueno hicieron la presidenta de su partido Ana Beltrán lo respalda y asegura que está convencida de que muchos vecinos de capa Rosso prefieren dejar el nombre de las calles tal y como están los socialistas de Caparrós no condenan las palabras del alcalde y la actitud de la presidenta del Partido Popular y el próximo martes se volverán a sentar comité y dirección de Volkswagen Navarra lo harán con el acuerdo muy cercano Alfredo Morales presidente del comité en la SER

pero está muy cerca el contenido que no ha presentado hoy bueno hace pocos minutos la dirección se acerca bastante a lo que a lo que nosotros hemos planteado en definitiva

este convenio lo constatamos también tiene que servir para conseguir un tercer modelo porque necesitamos lo que no se ha presentado la dirección y que se acerca mucho a nuestros planteamientos es la posibilidad real de rejuvenecer la plantilla a través de la salida de nuestros veteranos pero también de la entrada definitiva y con carácter indefinido de nuestros jóvenes

Voz 4

01:18

el Plus eh que haga referencia a las categorías más bajas y que sirva también para digamos a a acercarnos a lo que nosotros hemos perdido nosotros pedimos el IPC más uno la dirección de la empresa nos ofrece el IPC más medio punto y ese medio punto no queremos conseguir a través de este plus es decir