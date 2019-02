Las noticias de Asturias, 16:03 (22/02/2019)

buenas tardes día contra la brecha salarial una asturiana tiene que trabajar ciento tres días más al año para ganar lo mismo que un hombre el Principado es la comunidad española con mayor diferencia de sueldo entre hombres y mujeres es exactamente del veintiocho coma dos por ciento once puntos más que la media nacional según un estudio de Comisiones Obreras ellas cobran de media al año seis mil trescientos euros menos la plantilla de San govern está llamada mañana sábado a un nuevo plano por ahora no ha habido avances entre comité de empresa y dirección en un conflicto que es en una cuenta de la producción el presidente Jesús Moro tiende la mano a la multinacional para hablar y recuerda que el objetivo que buscan es aumentar la carga de trabajo en la planta avilesina lo han echado

no no son pulsó se que hemos con voluntad de negociar pero no pero aproximación por parte de la empresa no queremos que se localizó la producción lo que queremos es saturar precisamente nuestra casa instalaciones al máximo lo que queremos ser seguir trabajando y que callan compromiso la la dirección simplemente de cumplir con los acuerdos adquiridos