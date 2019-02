Las noticias de Castilla y León, 16:03 (22/02/2019)

como no puede ser de otra manera seguimos recogiendo reacciones en el día de resaca tras las declaraciones ayer de la ya ex presidente de las Cortes Silvia Clemente duras críticas recordamos en las últimas horas contra el Partido Popular contra su presidente en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco tras anunciar que renunciaba a su cargo como presidente de las Cortes y que dejaba el partido popular hoy han salido a analizar esta situación el presidente de la Junta Juan Vicente Herrera con quién ha trabajado Silvia Clemente diez y ocho años Herrera ha hablado sobretodo sobre todo de tristeza

Voz 2

00:41

no estoy contento que que lo ocurrido e pues me ha llenado de de tristeza que lo lamento profundamente he tenido la oportunidad de expresarlo a quién tenía que expresarse lo una decisión que no comparto yo quiero aprovechar también esta comparecencia para agradecer han sido muchísimos años muy cerquita el trabajo con sus aciertos y con sus errores como el de todos de quién hasta ayer ha sido presidenta de las Cortes