Las noticias de Cantabria, 16:03 (22/02/2019)

Paco y Lucía han conseguido que la entidad Liberbank les conceda un alquiler social para los próximos siete años este matrimonio que vive junto a dos de sus hijos discapacitados no podía hacer frente a la deuda que adquirió Paco al pedir un préstamo en dos mil seis para comprar un área retroexcavadora todo ello cuando todavía la crisis no les había atacado ahora el Liberbank la entidad que les concedió ese crédito y que había demandado al matrimonio ha ofrecido a Paco y a luz y siete años de alquiler social en su día abandonaron su casa a la que regresaron en dos mil trece y en la que viven de okupas Paco ha hablado para la Cadena SER

pues estamos hoy estamos contentos porque durante siete años pues bueno de alguna manera podremos ver descansaron coco porque llevamos desde el desde el año dos mil diez aproximadamente nueve pues sufriendo mucho con todo esto porque mira no sabemos y hoy vamos a seguir aquí mañana nos lo tenemos que ir y bueno pues pues me encuentro nos encontramos pues muy contentos

Voz 1593

01:09

Alberto Bolado ha ejercido de abogado del matrimonio diputado del grupo mixto al que ya no reconocen en la dirección de Podemos y una cosa más la Dirección General de Medio Natural Se lo venimos contando ha informado de que había dos incendios registrados desde la una del mediodía dos incendios forestales activos en la Comunidad localizados en Vega de Pas iba alta ligar el primero de los focos se encuentra en una zona en la que no se va a intervenir porque no hay posibilidades de acceso el otro incendio se ha declarado en Aguado en el municipio de Val da Liga como decíamos y en su extinción están trabajando una cuadrilla de Medio Natural a esta hora cielo azul en Santander los termómetros han subido tenemos a esta hora diecisiete grados