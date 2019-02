Las noticias de Cantabria, 17:03 (22/02/2019)

Voz 3

00:54

cuando vamos a volver a tener playa qué va a pasar esta semana santa qué va a pasar este verano está el Gobierno central en situación con la situación que tiene de unas elecciones de por medio de rescindir de a elaborar un proyecto de volver al incitar cuánto tiempo vamos a estar sin playa me parece todo tan indeterminado me parece todo tan apresurado que me parece injusto para los santanderinos