Las noticias de Galicia, 17:03 (22/02/2019)

Voz 1271

01:00

Black I Peace Iggy Pop David Guetta Rosalía Vetusta Morla va Steel Day and Burt Bloc Party Dimitris Vegas han Like Mike Richard Ashcroft son sólo algunos de los artistas que aterrizarán en Santiago los días trece catorce y quince de junio una segunda edición do Camiño para todos los gustos el festival se estreno en dos mil dieciocho con un éxito rotundo unas veinticuatro mil personas llenaron cada día al Monte do Gozo y la previsión es que este año se repitan esas cifras