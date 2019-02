Las noticias de Canarias, 17:02 (22/02/2019)

el hombre detenido en La Palma por su presunta implicación en la muerte de una mujer cuyo cadáver fue hallado en su vivienda ayer en Los Llanos de Aridane es el hijo de la víctima el juzgado que instruye el caso ha decretado el secreto de sumario y mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de este suceso el hombre de unos cuarenta años convivía con su madre de algo menos de setenta y cuyo cadáver apareció tendido en una cama con signos de violencia en principios espera que pase a disposición judicial mañana sábado desde el ayuntamiento palmero confirman que la víctima no era usuaria de los Servicios Sociales Mariano Hernández ex teniente de alcalde de los Llanos

Voz 1002

00:40

teníamos conocimiento de ningún tipo de situación al respecto de esta persona y bueno y es una pena no que al final hay muchas personas también en el municipio que no son usuarias de una posibilidad que tienen para intentar mejorar la vida de las personas no los ayuntamientos estamos para es