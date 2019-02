Escucha las noticias de las 03:00 (23/02/2019)

el que fue juez de familia condenado por un delito de prevaricación por cambiar la custodia de un menor sin darle audiencia a su madre Francisco Serrano es el diputado del partido ultraderechista Bosch que ha registrado esa petición que abarca los años de esta de dos mil doce a dos mil diecinueve Juan Marín el vicepresidente andaluz de ciudadanos responsable de Justicia no menciona esta idea que ha tenido Vox repite que no habrá paso atrás en violencia de género

Voz 3

00:54

cuál es la posición en materia de violencia de género yo creo que Vox no va a conseguir que ciudadano no se mueva ni un milímetro de las posiciones que ya hemos marca no sé si se puede hablar más claro lo puedo decir más fueron