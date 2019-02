Escucha las noticias de las 04:00 (23/02/2019)

Venezuela hacia la frontera con Colombia lo ha anunciado esta madrugada la vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro ante las amenazas contra su soberanía que aseguran llegan desde territorio colombiano el cierre fronterizo se produce después del concierto a favor de la ayuda humanitaria en Venezuela que ha tenido lugar hoy en la localidad colombiana de Cúcuta y horas antes de la convocatoria del opositor Juan Guarido para que los voluntarios intenten este sábado introducir el material en el país el concierto ha contado con la presencia de Why do en su primera salida de Venezuela desde su auto proclamación y lo ha clausurado entre otros el el cantante Alejandro Sanz

Voz 4

00:37

esto no se trata de nosotros no se trata de Salgado Richard Branson no se trata de rescate detrás los se trata de nadie se trata de ustedes ustedes son los verdaderamente importantes