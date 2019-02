Escucha las noticias de las 05:00 (23/02/2019)

en colas cuatro en Canarias los sindicatos dan un plazo de cuatro días al Gobierno para que derogue la reforma de las pensiones CCOO y UGT advierten de que si el próximo martes el Ejecutivo no se compromete a tumbar la reforma aprobada por el PP en dos mil trece convocarán movilizaciones en la calle lo han dicho este viernes en la reunión de la mesa del diálogo social que han mantenido con el Gobierno en la patronal informa Rafa Bernardo

los sindicatos creen que el tiempo se acaba ahí temen que los compromisos y los acuerdos tejidos con el Gobierno en los últimos meses pero nunca llevados sale y acaben por no aprobarse por ello han exigido este viernes en la reunión de Diálogo Social celebrada sobre seguridad social que el Gobierno se comprometa a derogar la reforma de pensiones de dos mil trece del PP ahora suspendida en sus efectos y que se comprometa como tarde el próximo martes Maricarmen Barrera secretaria de Política Social de UGT

sin hoy compromiso al martes veintiséis anticipan movilizaciones precisó ese mismo día hay prevista otra reunión de diálogo social en esta ocasión en materia de empleo donde los sindicatos exigirán también compromisos claros en materia de derogación de algunos aspectos de la reforma laboral de dos mil once en Andalucía el edil el presidente y el vicepresidente de la Junta de él

Partido Popular y de Ciudadanos aseguran que no se van a mover de sus posiciones sobre la violencia machista es su respuesta a la petición de Vox para que se le facilita información detallada sobre los profesionales de las unidades de valoración integral de violencia de género escuchamos a Juanma Moreno ya Juan Marín

Voz 3

01:38

pues no va ni un paso atrás ni un solo paso atrás en la garantía de los derechos andaluces y no solamente que no va a haber ni un paso atrás sino que este Gobierno es garantía de derecho progreso y bienestar