Voz 0825

01:43

dice Isabel Salvador hola qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielos despejados y con temperaturas de momento las máximas primaverales porque llegaremos a los veintidós de máxima en Aranjuez o Alcalá de Henares en el resto no vamos a bajar de los veinte según la previsión para hoy de momento y a esta hora la mañana todavía fría el termómetro marca siete grados en el centro de la capital el sábado en el que el sindicato de maquinistas de metro ha vuelto a convocar un paro de una hora de once a doce de la mañana en las líneas impares ténganlo en cuenta la Comunidad de Madrid de quien depende el suburbano ha establecido unos servicios mínimos del cincuenta y tres por ciento paros que iniciaron el pasado mes de diciembre que van a prolongar hasta marzo para protestar por la escasez de plantilla y la mala gestión dicen de la empresa con la presencia de amianto de amianto y tengan también en cuenta que la línea C cuatro de Renfe Cercanías va a sufrir también hoy este fin de semana en concreto algunos cortes y cambios horarios a causa de las obras de mejora en las infraestructuras que se van a acometer entre las estaciones de Alcobendas y Cantoblanco