Escucha las noticias de las 10:00 (23/02/2019)

en una entrevista a la agencia Servimedia el secretario de Estado de Cooperación Internacional Juan Pablo de Laiglesia cree probable que se produzcan momentos de tensión ya que hay elementos explica donde las dos partes pueden entrar en conflicto de la Iglesia considera además que no hay garantías de que la distribución se haga atendiendo a las necesidades de los ciudadanos porque subraya no existen los mecanismos y asegura que querrían ver cómo abrir un canal humanitario donde haya neutralidad el secretario de Estado reitera además que las circunstancias no avalan que esté garantizada la seguridad porque maduro controlo la fuerza dice igualado tiene el apoyo de la población

cambiamos de asunto del ex abogado de Donald Trump Michael Cohen se reunió el pasado mes de enero con varios fiscales federales para informarles sobre la gestión del presidente de Estados Unidos al frente de su compañía según publica el New York Times Cohen ha facilitado detalles a los fiscales sobre presuntas irregularidades en algunos negocios del magnate Irene Dorta la reunión con Cohen indica que los fiscales están interesados en asuntos relacionados con la empresa de Trump más allá de los pagos en acuerdos de confidencialidad que se produjeron durante la campaña electoral de dos mil dieciséis unos pagos que recordemos se hicieron para evitar revelar escándalos personales del presidente y por los que compense declaró culpable en mayo deberá entrar en prisión según The New York Times los fiscales han preguntado al ex abogado de Trump sobre Imad su Very un inversor donante del comité inaugural de Trump Cohen ha proporcionado información sobre reclamaciones de indemnizaciones seguros aunque la publicación no aclara que Cohen haya implicado el presidente Trump en dichas irregularidades vamos ya con la información del deporte Gonzalo Conejo buenos días