Escucha las noticias de las 12:00 (23/02/2019)

Voz 3

00:11

para impedir la entrada de ayuda humanitaria que la oposición tiene previsto empezar a repartir hoy son cientas toneladas aproximadamente de alimentos y medicamentos principalmente donados por Estados Unidos a petición de Juan Why do por cierto que el presidente encargado de Venezuela ha conseguido este viernes cruzar a Colombia para asistir a un concierto contra el chavismo Irene Dorta buenas tardes buenas tardes Almodena el presidente encargado Juan Why do ha colgado un documento en su cuenta de Twitter con algunas instrucciones para que los ciudadanos que quieran permitir la entrada de esta ayuda puedan hacerlo ir vestido de blanco llevar una pancarta de las Fuerzas Armadas y tener un comportamiento pacífico son algunas de estas premisas además estar atentos a las siguientes instrucciones dos camiones que transportan ya el primer envío de ayuda humanitaria desde Brasil a Venezuela han partido de la ciudad de Boavista hacia la frontera entre ambos países cerrada desde el viernes por orden de Nicolás Maduro los vehículos tienen matrícula venezolana serán escoltados por autoridades de la policía brasileña de la crónica política en España siguen este sábado los actos de precampaña de cara a las generales del veintiocho de abril sobre posibles alianzas poselectorales ha hablado esta mañana el secretario general del Partido Popular García Egea asegura que tienen previsto pactar con aquellos que quieran derrotar a Pedro Sánchez declaraciones en Jaen