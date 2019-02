Escucha las noticias de las 14:00 (23/02/2019)

la Juan Why Do ya en la Guardia Nacional está reprimiendo a los manifestantes que se quieren acercar

gracias César así está la situación en la frontera hasta ahora sólo unas horas después de que Juan why do cruzar hacia suelo colombiano saltándose la orden del régimen de Maduro que lo había prohibido salir de su país o do participó anoche en el concierto multitudinario organizado para impulsar el reparto de esta ayuda humanitaria contó que llegó allí con ayuda del Ejército venezolano