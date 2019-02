Escucha las noticias de las 03:00 (24/02/2019)

Voz 1532

saludos la frontera de Packard Ayman el norte de Brasil sigue la tensión con dos camiones de pequeño porte cargados con ayuda humanitaria bloqueados entre los puestos fronterizos de Brasil y Venezuela osea en tierra de nadie y que por tanto no han podido penetrar formalmente en territorio venezolano tal y como anunciaron inicialmente Juan Why do y el ministro de Exteriores de Brasil Ernesto Araú huyó la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal ha informado de que cuatro personas han muerto y que dieciocho han quedado heridas por impacto de bala en la localidad venezolana de Santa Elena de tren al otro lado de la frontera con Brasil según la organización partidarios de Maduro habrían disparado contra opositores que intentaban abrir un corredor de ayuda humanitaria entre Venezuela y Brasil otras fuentes locales en pagará Inma confirman esta información mientras que como decimos la tensión continúa en el puesto fronterizo el Gobierno de Brasil insiste en que la operación para introducir la ayuda humanitaria en Venezuela continúa y que no ha acabado hoy