Voz 1 00:00 y Zaragoza y supongo que más sitios el libro editado porque ETA es fantástico como una recopilación os agradezco a todos es la conversación Maiso un Seals Emilio Morenatti Andoni look back in Gervasio Sánchez paguen las facturas es bueno que tiene

Voz 0825 02:19 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana Madrid en este domingo casi casi primaveral en las horas centrales del día donde sea arrancarán se alcanzarán en este caso temperaturas que oscilarán entre los veintiún grados de Aranjuez hilos dieciocho de Collado Villalba el cielo prácticamente despejado y así va a seguir según la previsión al menos hasta el jueves cielos despejados y ausencia de lluvia en la época en la que en Madrid se recogen más precipitaciones llevamos veintitrés días sin ver la lluvia a pie atención al tráfico porque en unos minutos arranca la carrera solidaria Corre por Siria con dos recorridos de cinco o diez kilómetros con salida llegada en la plaza de Cibeles recorrido de ida y vuelta de Cibeles no ministerios cuarta edición de una carrera con la que los organizadores la Fundación de Ayuda al Pueblo Sirio con la colaboración de UNICEF pretende recaudar fondos suficientes como para enviar ayuda humanitaria a los refugiados cortes de tráfico recuerden entre Plaza de Castilla Cibeles no es la única carrera también se corre la Media Maratón latina con cortes puntuales de tráfico en este caso en Aluche

Voz 0825 03:53 más de trescientas personas participan esta mañana domingo en el simulacro electoral que organiza a plena inclusión Madrid con un objetivo que las personas con discapacidad intelectual puedan conocer de manera práctica como ejercer su derecho al voto tras el cambio de la ley electoral cambio que supone que las personas con discapacidad intelectual lo del desarrollo recuperen ahora su derecho al voto después de años sin ejercerlo un simulacro Erez tocarán en el que por cierto va a asistir va a participar el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido quién valoraba así la decisión de Isabel Díaz Ayuso de elegir como número dos del Partido Popular por Madrid al alcalde de Alcorcón a David

Voz 0177 04:28 pues yo creo que los número dos siempre son personas las que el número uno tiene que tener confianza y sintonía yo fue número dos en su día de Cristina hay hoy Daniel fiambre el número dos de Isabel EPO porque tiene sintonía confianza creo que siempre eso es lo lógico lo normal que el número uno de seis alumnado a creaba acompañarlo lógico

Voz 0825 04:44 David Pérez reprobado por la oposición hasta en cuatro ocasiones por sus polémicas declaraciones entre ellas recuerden contra el feminismo rancio decía de mujeres amargada ir rabiosa colectivos feministas que se preparan ya para el ocho de marzo ayer en la nave Botticelli de Villaverde

Voz 8 05:11 en lo más terrible que en maten que prevenirlo de abajo y es ahora que no quieren echar paso atrás de de la ultraderecha la ultraderecha quiere quitar no derecho que me más de tres siglos conseguirlo y ahora vienen no hubo haciendo caza de bruja al siempre ha sido necesario pero el avance de la ultraderecha que ha dicho que nos quiere colocar otra vez en la mujer dónde estábamos hace cuarenta años y tiran abajo toda nuestra lucha y todos los derechos que hemos ido consiguiendo lo que está claro es que esto ya no hay quien lo pare y fin de semana

Voz 0825 05:39 también inspecciones en el centro de Madrid el Ayuntamiento de la capital lleva a cabo con un plan de choque una cama mañana inspecciones en locales del barrio de Malasaña el objetivo de este plan de inspecciones frenar la proliferación de locales que sin tener licencia funcionan como bares valiéndose de la denominación de barras degustación que incumplen así horarios generan también problemas de ruido suciedad mar Barberán es nombrada ya saben hace unos días por Manuela Carmena comisionada para el barrio de Malasaña parece que no ha querido ponerse manos a la obra cuanto antes con ella y con Jordi Saray Antonia que son tres vecinos del colectivo SOS mala saña hemos estado recorriendo a este barrio

Voz 9 06:20 malo es que hay un problema enorme que es la guinda de todos los problemas que es el botellón no es una tarea no es una tarea fácil es propia y exclusiva de Malasaña sabemos que ocurre en otras zonas de Madrid pero lo cierto es que en Malasaña hay una confluencia de factores que llega un momento en que parece que están haciendo la vida imposible a sus habitantes un poco ellos es que están a las tres de la mañana con un ruido infernal que tiene que ver con bares que están abiertos a horas que no debían estar que tienen una licencia que no les corresponde y entonces no están en Sonora izados mucha gente fluyendo por la calle bebiendo por la calle ensuciando la calle haciendo pis en las esquinas

Voz 10 06:59 citó los problemas están identificados porque no se ha actuado antes

Voz 9 07:03 quizás porque esto ha llevado a que un a lo largo de la historia de Malasaña ha habido seguramente picos pero estamos en un pico que van sendos entonces eso es lo que tenemos que evitar pero bueno llegado a este punto vamos a hacer todo lo posible por reconducir la situación

Voz 11 07:20 intensificar las sanciones desde Medio Ambiente y desde limpiezas presencia policial él estará en la calle y empezar a emitir sanciones

Voz 10 07:29 no semana no sepan aburrido la calle Palma

Voz 12 07:34 a velar de el dos de mayo por supuesto

Voz 10 07:37 lo puedes encontrar lateros por ejemplo

Voz 13 07:40 los en cualquier rincón a la salida del metro ya tienes unilateral

Voz 10 07:43 que te de una lata de cerveza por un euro

Voz 9 07:45 yo a continuación va a donde vive Sara que tiene el Frente unas no hay una que conseguimos que se cerrara y abrir y que está esto puede ser pues no debería realmente ellos están dando testimonio de que es así pero no debería porque incluso los actores están prohibidos que pasa que cuando se hacen inspecciones tú vas a un local de esto sí tienen la licencia de bar pero claro no pueden tener la música no pueden estar eh pues funcionando como una discoteca es que tiene que ver con ese modelo de parques temáticos y de ocio de de Dylan

Voz 10 08:22 su madre enviara un hemos más cultural más respetuoso malasaña es en Magaluf de Madrid yo estoy otra calificación penal no lo creo que está bien lo de te mato yo lo que te veo que su política industrial aquí te parece normal que haya cuatro Pete y yo sí los tengan que cambiar dos veces al día y haya que soportar Adeva porque para cuatro de los que vivimos en el barrio Nos posible justificar esos costes en recogida de basura y limpieza es un polígono industrial mostré

Voz 0825 09:38 pues vamos con el deporte en jornada veinticinco de Liga ahora mismo tres equipos madrileños jugarían la próxima edición de la Champions Héctor González buenos días

Voz 1680 09:47 qué tal buenos días dos habituales como el Atlético y el Real Madrid que ahora son segundo y tercero respectivamente hiel Getafe que ya es cuarto en la clasificación el equipo azulón ganó ayer dos uno al Rayo Vallecano gracias a los goles de Jaime Mate Jorge Molina que ya suman diez tantos cada uno el entrenador José Bordalás

Voz 15 10:03 es esto y hay que disfrutar del momento creo que estamos haciendo felices a mucha gente nadie pensaba que el equipo a estas alturas de campeonato podría estar donde estoy con los puntos que está

Voz 1680 10:14 se pone el Getafe con treinta y nueve puntos con veintitrés se queda el Rayo a dos de la salvación hoy abre la veda al Leganés a las doce en Butarque contra el Valencia ya a las cuatro y cuarto el Atlético recibe al Villarreal en el Metropolitano espoleados por lo ocurrido en ese mismo escenario el pasado miércoles contra la Juventus pero con la obligación de ganar después de la victoria del Barça en Sevilla que deja a los de Simeone a diez puntos antes del partido de esta tarde dos puntos por detrás está el Real Madrid que visita al Levante desde las nueve menos cuarto con la baja de Sergio Ramos por sanción antes del doble enfrentamiento con el Barça en Copa y Liga con un día menos de descanso Solari tiraba ayer de ironía para referirse a esta situación

Voz 16 10:50 calendario es curioso resulta muy divertido pero como no lo elegimos pues elegimos tomarnos lo como un reto mayor

Voz 0825 10:58 además en Segunda División jugado ayer el Alcorcón

Voz 1680 11:00 dos Las Palmas cero este medio día Sporting de Gijón Rayo Majadahonda

Voz 0825 11:05 gracias antes de terminar una propuesta pensando ya en la próxima semana la Fundación Santander expone a partir de mañana lunes en el entorno de ARCO la colección Teixeira de Freitas Raquel García

Voz 17 11:18 trescientos cincuenta obras de casi doscientos artistas sobre todo de América Latina Europa y Oriente Medio una apuesta por el talento emergente que va desde la arquitectura hasta el dibujo pasando por la fotografía la literatura o la videoinstalación cuenta Teixeira de Freitas que fue hace veinte años cuando comenzó su colección con la idea de aprender de arte y que le sirvió para salvarle de la vida aburrida que tenía de abogado ahora gran parte de sus obras exponen bajo el título no abra nunca una puerta estás Adentro inspirado en el primer verso de Laberinto de Jorge Luis Borges

Voz 18 11:48 la colección es dedicada principalmente a los artistas la exposiciones dedicada a los artistas los artistas son importantes no soy el coleccionista en importante el coleccionista es secundario en esto o es nada no es no es de esos artistas que son los más importantes

Voz 17 12:05 la muestra incluye material reposo de Damián Ortega que Teixeira de Freitas ha donado al Museo Reina Sofía