Escucha las noticias de las 11:00 (24/02/2019)

Voz 1

01:01

en Venezuela después de los enfrentamientos de este sábado en la frontera con Colombia mientras comenzaba el reparto de la ayuda humanitaria el presidente encargado Juan Why do ha anunciado que mañana se va a reunir con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence Why do va a participar en la cumbre del Grupo de Lima que va a analizar posibles sanciones diplomáticas contra Nicolás Maduro y su gobierno al que acusa de ser una dictadura