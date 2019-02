Escucha las noticias de las 13:00 (24/02/2019)

es más escandalosa en el seno de la Iglesia porque contrastan dice con su autoridad moral desde la Asociación Infancia a San robadas valoran positivamente las palabras de France cisco pero le piden hechos concretos hoy sea clausurado en el Vaticano la cumbre sobre pederastia en la Iglesia en la que el Pontífice se ha comprometido a llevar ante la justicia a los culpables por lo demás Theresa May no es partidaria de pedir una prórroga Bruselas para retrasar la salida de Reino Unido de la Unión Europea la primera ministra británica cree que hay que respetar el resultado del referéndum del Brexit Javier carreras

ayer mismo varios ministros entre ellos la titular de Trabajo Amber Rudd abrían la puerta en un artículo a la idea de aplazar el divorcio con Europa si el Parlamento no logra llegar a un acuerdo la primera ministra sin embargo sigue firme en su propósito y considera que el empeño por materializar el adiós a la Unión Europea debe ser absoluto no podemos frustrar el que fue el mayor ejercicio democrático en la historia de este país habría firmado May en una reunión a puerta cerrada una Theresa May que hoy viaja hasta Egipto para una cumbre entre la Unión Europea y la Liga Árabe en la que aprovechará para conversar sólo sobre el Brexit con otros líderes Comunitat