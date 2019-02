Voz 1 00:00 también en este tiempo de radio queríamos contarles que nace el primer festival gastronómico mama cuando hablamos de asuntos interesantes relacionados con la cocina como no podía ser de otra manera saludamos a nuestro cocinero Francis Paniego qué tal Francis cómo estás

Voz 2 00:15 muy bien vamos a hablar de algo muy especial Francis yo creo

Voz 1 00:18 que tiene un sentido muy especial este primer festival eh que vais a desarrollar en el fin de semana del veinticuatro y veinticinco de agosto en Ezcaray porque es un homenaje a la cocina de las madres pero en especial no un tributo a la figura de una mujer de tu madre no de Marisa Sánchez

Voz 2 00:35 esa es un poco la idea la verdad es que esto esta idea nace a finales de septiembre del año pasado mira a través de una entrevista de radio de un compañero de Garzón que conocía mucho nuestra Madrid yéndose incitó a través de los medios a rendida un pequeñito homenaje no Nuestra madre era una mujer que desde luego cada vez que he tenido ocasión de hablar en público siempre hablaba de las mujeres cocineras siempre va las cocineras que están que tenía al menos bueno que tenía menos visibilidad y siempre le gustaba compartirlo de alguna manera ella sí Plasencia públicas y era muy poco Amira de de cien héroe de de de recibir homenajes no entonces sabíamos muy bien cómo concitar esa vertiente de ella y al pijo tipos reciben pequeñito homenaje y bueno y nace esta idea no a hacer un festival gastronómico pues yo creo que original inédito un poco único no porque porque pretende ser ante todo un homenaje a la cocina de las madres yo un tributo a la cocina tradicional esa es un poco la idea aparte rendido un pequeñito homenaje a Nuestra madre no

Voz 1 01:36 pero aquí hablamos de fogones de cocina sino que yo creo que con este festival Weiss mucho más allá no habláis de una realidad

Voz 3 01:46 hace como puede ser que un pueblo como es el de Ezcaray con ese mercado de hortelanos eh tradicionales e con el

Voz 1 01:56 una manera de mostrar una vida sencilla como ocurre aquí en los pueblos de La Rioja no

Voz 2 02:00 esa es un poco también lo que queremos aprovechar ese del que el festival se desarrolle en Ezcaray necesitamos tener un vínculo que no que el vínculo ya lo tenemos porque llevamos toda la vida reza arrollando nuestra actividad caray y queremos poner en valor y aprovechar para reivindicar un poco la vida sencilla de los pueblos tú lo has dicho no en ese sentido en La Rioja es muy habitual encontrar un rincón en el que pone una placa que pone plaza de la Verdura esas antiguas plazas de la verdura eran los lugares donde se vendían los productos el de los valles no y los productos de los pueblos queremos recuperar esa idea de la plaza de la Verdura y al rededor de este festival gastronómico habrá un mercado de de Hortelanos del Valle el ojo un mercado de recolectores la figura del recolector es muy importante para la gastronomía sobrecogedores de frutos rojos de nueces de avellanas de almendras de Briñas todas estas cosas trabajar con las diferentes Sepes de la región darles la posibilidad de que se muestran de que estemos orgullosos nuestros productos bueno mercado de artesanos que hay muchos artesanos y una chica en presenta unas vajillas ficha a partir de cantos del río una cosa preciosa bueno yo creo que en este caso utilizar la gastronomía como lenguaje vehicular para contar muchas cosas difundir todo lo que es nuestra tierra no

Voz 1 03:12 tras una patada está festival gastronómico pero luego hay otra parte eh bueno pues sé que está compuesta por diferentes ponencias mesas redondas presentaciones gastronómicas y además es una colaboración con una comunidad que en este caso va será Andalucía

Voz 2 03:26 eso es si Andalucía y bueno cuando pensamos como lo hacíamos pensamos el muchos amigos cocineros que que han metido a casa que hemos sido sus casas la verdad que que cómo hacerlo para que todo el mundo fuera el primer llamado y que nadie se pudiera sentir que en un momento dado me llaman verse era difícil de gestionar eso yo optamos por la idea de de empezar por una comunidad autónoma me sentido Andalucía Nos apetecía mucho empezar con Andalucía abrió porque empieza a la primera letra del del alfabeto pero además es que es una comunidad que está de absoluta actualidad que tiene unos magníficos cocineros que van a venir como Dani García Ángel León Paco Morales el cocinero buenísimo de Jaén Pedrito Sánchez es buenísimo bueno una gente muy buena que que queremos que vayan acompañados con sus madres a cocinar inspirados en la cocina de sus padres todo desgraciadamente no puede entrar a sus madres eso será un tema más difícil pero de alguna manera el leitmotiv vi lo que inspira las ponencias y todo esto es es es la cocina de las madres esto

Voz 1 04:25 con todas estas sin perder la perspectiva de que eh es un tributo a la figura de Marisa Sánchez y por eso no nos podemos olvidar de sus croquetas y además de una cena que vais a realizar no donde de alguna manera eh bueno pues también se van a versionar recetas de Marisa no

Voz 2 04:42 bueno eso es muy bonito y si es un poco la parte más así que queremos que se mantenga pero bueno muy poco amigo de estas cosas yo las siento ahora mismo ruborizarse por lo que estamos haciendo pero no es tanto no tiene tanto sentido hacérselo a ella como y creo que no sentimos todos mucho más cómodos hablando en general de nuestras madres no aprovechar un poco su figura para reivindicar y reivindicar la figura materna lleve indicar también la figura de la mujer en un momento en que se se dice mucho no que que que hay muchos cocineros que estamos en el escalafón Iker faltan mujeres cocineras icono este caso es un homenaje totalmente a nuestras madres esas mujeres no no me quiero dejar que no solamente bastaron adolecía sino que van a estar cocineros riojanos como Lorenzo Cañas That's presto tratando Saeb Iñaki Carolina delicado Pedro más y con su madre Vicenta este año además en la parte riojana ver cocineros que de alguna manera son hijos del Echaurren no como va Antonio Pérez de el viernes Ramón Piñeiro de la cocina Ramón Gonzalo va quedando del ajo negro o Dámaso Navajas de la que está laurel Alberto el Rincón de Alberto Félix Rodríguez de la galería son todos chicos que han criado en nuestra casa punto de vista gastronómico y eso tiene os apetece que estén

Voz 1 05:53 se resisten nadie ni nada eh

Voz 2 05:57 bueno no lo sé no lo sé me parece que que también ese es responsabilidad no muestra tomar una posición activa intentar hacer cosas que sumen y hacer cosas por por nuestro pueblo por nuestra región y y que esta es una ocasión muy bonita no es que Nos parecía que era importante hacerlo no sé creo que la figura una madre tiene una fuerza tremenda y que que puede ser una salga un festival inédito hoy que La Rioja muestre algo de lo que sentirnos muy orgullosos no de puertas afuera y esto bueno pues con Dani Javier de morbo han hecho una imagen súper bonita día para luego de este festival que hoy ya está circulando por los medios

Voz 0805 06:37 estamos muy chulo bueno pues hablamos del fin de semana del veinticuatro y del veinticinco de agosto

Voz 1 06:42 la cita en Ezcaray así que Francis Paniego tenemos tiempo todavía para hablar mucho más