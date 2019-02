Escucha las noticias de las 02:00 (25/02/2019)

Voz 0733

00:06

el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence reunida este lunes con el presidente interino de Venezuela Juan Why do Pen llega a Bogotá para participar en la Reunión del Grupo de Lima en la que una decena de países americanos buscan soluciones para una salida a la crisis venezolana mientras continúan los enfrentamientos en las fronteras del país por el bloqueo de Maduro a la entrada de ayuda humanitaria Andrea Villoria buenas noches buenas noches Why Do ya ha aterrizado en Bogotá para participar este lunes en la cumbre del Grupo de Lima en la que se a banalizar ese intento frustrado de la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela que deja