son dos semáforos uno en la incorporación a las cinco de la avenida de los Poblados y otro en la incorporación de la carretera de Boadilla ambos sentido entrada en el paseo de Extremadura el Ayuntamiento aseguró que esa zona es uno de los mayores puntos negros de la región con sesenta accidentes graves al año y el concejal de Urbanismo José Manuel Calvo sostiene que no se producirán atascos

el semáforo no va a generar problemas en el tráfico todo lo contrario semáforos lo que va a hacer es mejorar la fluidez de la vía la facilidad de cara la incorporación y por lo tanto evitar problemas que en este momento ocurren porque esas intersecciones no están del todo bien resuelta

alumnos con autismo puede continuar con sus estudios de secundaria no Instituto preparado así lo asegura un informe de la Asociación nortea que agrupa a familias de niños con este trastorno en el caso de los que van a un concertado casi el cien por cien consigue plaza en secundaria simulacro lector

aquí han ido en aumento las siguientes centradas en la M once a su paso por Arturo Soria la A6 por toda la avenida de la memoria en conexión con Moncloa también la plaza del Conde de Casal y Avenida de América con retenciones sentido os también lo hace el norte de la M30 entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte ya en el centro de la ciudad en la glorieta de Atocha y en el eje Prado Recoletos sentido Plaza de Colón

Voz 1275

07:31

el presidente Ángel Garrido anuncia que no descenderá toda la red de centros de salud el recorte de Orán Dios que está aplicando este año como piloto en catorce centros de atención primaria donde sólo se puede coger cita para el médico de cabecera para enfermería hasta las seis y media de la tarde dice Garrido en una entrevista con la agencia Europa Press que la va a evaluar en las próximas semanas pero que desde luego no se va a cambiar nada en esta legislatura el presidente de la comunidad deja la decisión en manos de los que vengan después tras el XXVI EM sobre su futuro en esa misma entrevista Garrido asegura que quiere seguir en política marca pero que aún no ha decidido ni el cómo ni el cuándo enfrente del PP cuyo modelo consideran agotado malestar Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón candidatos del PSOE además Madrid en un encuentro organizado por el país este domingo ambos han dialogado sobre un posible acuerdo para desplazar al Partido Popular