Escucha las noticias de las 08:00 (25/02/2019)

Voz 1727

00:18

Mejor Director Mejor fotografía Mejor película extranjera es la primera peli mexicana que consigue esta última estatuilla pero no ha podido lo que hubiera sido verdaderamente novedoso obtener la de mejor película del año hablando español no Hollywood ha sido más Hollywood que nunca y apremiado a Green Book una historia de consenso sobre el racismo con buen guión pocas aristas acuerdo con el premio a mejor Pelli en habla no inglesa Se lo ha entregado Javier Bardem que en español ha pronunciado esta belleza de discurso