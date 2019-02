Escucha las noticias de las 13:00 (22/02/2019)

Voz 0259

la Cadena SER ha pedido al Gobierno la carta enviada a Carmen Calvo por el número dos del Vaticano y fuentes de Moncloa nos han dicho que no la van a entregar a los medios ni difundir todo su contenido que leído de principio a fin contradice esa versión que dio Vicepresidencia el miércoles la carta la publica hoy el diario El Independiente en uno de sus párrafos Pietro Caroline señala que la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española y añade la misiva la controversia que ahora es objeto de un de un recurso ante el Tribunal Supremo es competencia del Estado español y está sometido al derecho y a la justicia española es la respuesta del catorce de febrero de la Secretaría de Estado el Vaticano a Carmen Calvo que en enero le pidió a su vez que tomase medidas contra el prior del Valle de los Caídos por los obstáculos que está poniendo para la exhumación del dictador y su respuesta fue como vemos que el Vaticano no quiere intervenir y les recuerda que tendrá que resolver el Supremo valoraciones que fueron admitidas en la versión como decimos que dio el Gobierno el miércoles en las que por otra parte les recordaba recordaba esa valoración la postura de siempre de la Iglesia que no se opone a la exhumación