Escucha las noticias de las 21:00 (22/02/2019)

la ignorancia uno de los males de todos los tiempos ya Antonio Machado la desnudaba con verdades en sus campos de Castilla nosotros queremos aprender no ignorar esta noche les invitamos a que lo hagan con nosotros esta noche hablamos de poesía de amor de amistad hablaremos de la vida como una forma de recordar al poeta que murió un veintidós de febrero de mil novecientos treinta y nueve y los viernes hasta ahora ya saben que también tenemos gastronomía vamos a disfrutar de una calçotada antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches

Voz 3

01:03

bien no va ni un paso atrás ni un solo paso atrás en la garantía de los derechos andaluces y no solamente que no va a haber dio un paso atrás sino que este Gobierno es garantía de derecho progreso y bienestar para todos los andaluces de manera de verdad de manera eficaz de manera tras carente de manera adecuada