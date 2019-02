Escucha las noticias de las 22:00 (22/02/2019)

Voz 0194

00:18

nos en cuyos votos se apoyaron PP y Ciudadanos para gobernar en Andalucía ya va dejando claro que sus votos no iban a salir gratis que su capacidad para influir y al tiempo incomodar a la derecha es infinita que para eso no pidieron nada a cambio de sus votos porque saben que la legislaturas larga y que desde Andalucía pueden ir de momento marcando la agenda hoy hemos sabido que Vox ha pedido una lista con los datos personales nombres y apellidos de los trabajadores de las unidades de valoración integral de violencia de género la gente encargada de evaluar los riesgos que sufren las mujeres víctimas de violencia machista Bosch pidiendo listas de trabajadores en este caso del área de violencia machista uno de los caballos de batalla de la formación de ultraderecha y hay quien les sorprende lo sorprendente valga la redundancia es que alguien se sorprenda de que Vox haga listas en esta ocasión dice que buscan a la gente que no está suficientemente cualificada para ejercer su trabajo es la manera de disfrazar de argumentar una caza de brujas en materia de violencia machista violencia aquellos niegan que equiparan a cualquier otro tipo de violencia esto es Vox el partido que ha pactado con el PP con Ciudadanos cuyo pacto quién reeditar en las elecciones generales del veintiocho de abril y que nadie lo dude los sellaron con la foto de Colón y lo ratifican hoy cuando nadie del Gobierno andaluz formado por Ciudadanos y PP ha salido en defensa directa de sus trabajadores lo máximo en un acto el presidente Bonilla asegurando que no se va a dar ni un paso atrás pero sin referencia directa a la indecente petición de Vox la ultraderecha es la ultraderecha aunque Pablo Casado y Albert Rivera la blanqueo y está claro lo que quieren y que quieren influir en el Gobierno que precise de sus votos y está bien que las elecciones generales sean algo así como una segunda vuelta de las andaluzas así nadie podrá decir