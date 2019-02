Escucha las noticias de las 23:00 (23/02/2019)

Voz 1827 00:00 Carrusel deportivo con Dani Garrido Cadena SER bueno pues hoy once

Voz 1 00:05 la noche las aquí en Canarias tenemos Carrusel hasta la une mediada la mañana mucho que hay que analizar por supuesto

Voz 2 00:09 pero vamos a resumir el día lo informativo que han pasado cosas que verdaderamente son trascendentes el resto deporte Roberto Torija qué tal buenas noches

Voz 1827 00:16 la Dani buenas noches la tensión es máxima lo ha sido durante toda la tarde lo es también en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil

Voz 4 00:28 el de cerdito fiel a Nicolás Maduro ha bloqueado al

Voz 1827 00:31 fuerza la entrada de los camiones cargados con ayuda humanitaria ha disparado gases lacrimógenos contra los centenares de personas que esperaban allí las seiscientas toneladas de alimentos y medicinas los enfrentamientos más graves están dando en la frontera brasileña el Parlamento venezolano que es de mayoría opositora habla de varios muertos aunque no a manos de militares sino de ciudadanos partidarios del régimen corresponsal Francho Barón buenas noches salud

Voz 1532 00:56 dos La frontera destacará Inma en el norte de Brasil sigue la tensión con dos camiones de pequeño porte cargados con ayuda humanitaria bloqueados entre los puestos fronterizos de Brasil y Venezuela osea en tierra de nadie y que por tanto no han podido penetrar formalmente en territorio venezolano tal y como anunciaron inicialmente Juan Why do y el ministro de Exteriores de Brasil Ernesto Araú huyó la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal ha informado de que cuatro personas han muerto hoy que dieciocho han quedado heridas por impacto de bala en la localidad venezolana de Santa Elena de Walgren al otro lado de la frontera con Brasil

Voz 1827 01:31 según la organización partidarios de Maduro habrían

Voz 1532 01:34 disparado contra opositores que intentaban abrir un corredor de ayuda humanitaria entre Venezuela y Brasil otras fuentes vocales en pagará Inma confirman esta información mientras que como decimos la tensión continúa en el puesto fronterizo el Gobierno de Brasil insiste en que la operación para introducir la ayuda humanitaria en Venezuela continúa y que no acaba

Voz 1827 01:54 todo esto en la frontera de Brasil en la de Colombia han quemado dos de los camiones con medicinas y alimentos uno diputada de la Asamblea Nacional señala como culpables a la Guardia Nacional Bolivariana ajustamos la última hora con el enviado especial de Prisa Radio esa frontera César Moreno adelante

Voz 5 02:10 todo empezó después de las once de la mañana cuando el presidente Iván Duque le dio luz verde a los catorce camiones con las doscientas ochenta toneladas de ayuda humanitaria que iban rumbo a Venezuela

Voz 6 02:23 pero llegó la represión y lo que todo el mundo esperaba la guardia no dejó pasar la ayuda más de cuarenta heridos de parte y parte decenas de militares que se entregaron que desertaron tres camiones quemados con toda la ayuda que llevaban enfrentamientos de los colectivos contra las Fuerzas Armadas de Colombia y cuatro muertos según distintas organizaciones de derechos humanos el presidente interino Juan guardó

Voz 7 02:45 desplegaron irregulares en territorio venezolano disparando armas de fuego

Voz 6 02:50 ya al caer la tarde rompimiento relaciones ordenado por Nicolás Maduro

Voz 8 02:55 no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso decidido romper

Voz 9 03:02 todos las relaciones política y diplomática con el Gobierno

Voz 0946 03:06 citó de Colombia y aunque la oposición se quiere quedar

Voz 6 03:08 ya en la calle el futuro es incierto no se sabe qué va a pasar con la ayuda ni tampoco con las relaciones con Colón

Voz 1827 03:16 gracias César guay doce en Twitter acaba de decir que la comunidad internacional ha podido ver con sus propios ojos cómo el régimen usurpador viola el Protocolo de Ginebra donde se dice claramente que destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad Ésta es la reacción de bailó al comprobar cómo se complica esta operación de importante calado político que suponía para él la llegada de ayuda humanitaria al país para él y para los venezolanos su éxito dependía en gran medida del papel que desempeñar al Ejército como hemos comprobado han bloqueado a la fuerza el reparto de medicinas y alimentos aunque sigue habido algunas deserciones entre los militares

Voz 10 03:51 me conozco a nuestro presidente ingeniero soy igualito que la

Voz 7 03:57 decía el gesto bienvenidos al lado correcto de la historia

Voz 1827 04:01 el régimen de Maduro niega estas deserciones dice que son un montaje orquestado por Estados Unidos todo esto precisamente a la espera de algún movimiento diplomático allí la Casa Blanca la condenado ya el uso de la fuerza por parte de Nicolás Maduro durante toda esta crisis han insistido varias veces en que todas las opciones también la militar están sobre la mesa si es que Nicolás Maduro impedía como ha hecho el reparto de la ayuda humanitaria corresponsal en Washington Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 04:27 buenas noches y la Casa Blanca está siguiendo muy de cerca lo que está pasando en la frontera de Venezuela el enviado especial de la administración Trump para esta crisis Elliot y Brahms está en Cúcuta vigilando la distribución de la ayuda humanitaria estadounidense la Casa Blanca ha condenado en un comunicado el uso de la fuerza por parte de los militares venezolanos que están bloqueando el paso de esa ayuda el asesor de seguridad nacional John Bolton le ha dicho a los países que reconozcan a Maduro que tomen nota de lo que están apoyando la quema de camiones llenos de medicinas y el asesinato de civiles Bolton ha pedido vía Twitter a los militares venezolanos que escojan el camino de la democracia para proteger al pueblo y que acepten la amnistía que les ofrece Why do en vez de apoyar a Maduro ya una banda de ladrones

Voz 1827 05:08 al margen de la crisis institucional en Venezuela la otra gran cita de este fin de semana está en el Vaticano mañana termina la cumbre convocada por el Papa Francisco para hablar de la pederastia allí el cardenal y el arzobispo de Múnich ha contado que la Iglesia destruido los archivos que constataban los abusos sexuales a menores ya pedido toman las últimas horas fuerza esta idea terminar con el secreto pontificio en este tipo de casos de abusos corresponsal en Roma Joan Solés buenas noches

Voz 0946 05:35 buenas noches la afirmación del cardenal Marx es la acusación más grave de esta cumbre contra la Administración del Estado del Vaticano

Voz 11 05:42 sobre los abusos sexuales lo escuchamos scooter Tokio Nine

Voz 0946 05:49 dos informes que documentaba han terribles abusos sexuales e indicaban sus responsables han sido destruidos o a veces ni siquiera en vez de controlar a los culpables controlaba las víctimas les imponía los procedimientos para perseguir los delitos del IVA

Voz 11 06:10 la veinte no se cumplieron cancelaron os e ignorar Cannes

Voz 0946 06:17 para el presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania hay miembro del Consejo Asesor de Francisco es necesario que el Vaticano despenalizar el secreto pontificio para que no se puedan esconder abusos sexuales ni ningún delito para otros altos eclesiásticos es necesario también que se incluya en el Código Penal canónico el delito de complicidad hasta ahora inexistente la cumbre entre los máximos responsables de la Iglesia católica en el mundo concluye este domingo con un mensaje del Papa termina en un cambio de mentalidad a la jerarquía eclesiástica según el comité organizador pero sin ninguna decisión ejecutiva por ahora a pesar de la gravedad de la situación gravedad que se refleja esta semana en la revista italiana le expreso que con documentación estadística de la Congregación para la Doctrina de la Fe informa que desde el inicio del pontificado de Francisco en el dos mil trece el Vaticano ha recibido dos mil doscientas denuncias de abusos sexuales cuatrocientas de ellas el año pasado es decir más de una

Voz 1827 07:15 día aquí en España la protagonista política del día se llama Inés Arrimadas

Voz 12 07:20 contar mi candidatura para las primarias de Ciudadanos al número

Voz 1827 07:24 hola amor Barcelona que esta mañana ha confirmado su salto a la política nacional abandonará el Parlament catalán para a ir como número uno de Ciudadanos en la lista de Barcelona un movimiento de uno de los rostros más reconocidos en el partido con mucho tirón electoral que ponen en evidencia que Albert Rivera que con todo en estas elecciones generales Óscar García buenas noches Roberto qué tal las noches Arrimadas si deja la política catalana el Parlament donde se ha construido y ha construido a su partido a ciudadanos ida el salto a Madrid porque dice que es la hora el momento que ha calificado de dramático e histórico asegura que quiere seguir defendiendo los mismos intereses entre los catalanes pero en el Congreso

Voz 12 08:02 voy a dejarme la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente del Gobierno de España

Voz 1827 08:08 algunos cargos en ciudadanos consideran que es un error este movimiento porque el partido en Cataluña se queda sin su principal baza pero la gran mayoría de los miembros de la formación naranja respaldan su salto a Madrid el primero Rivera que ya la sitúa como una posible vicepresidenta de suaves

Voz 13 08:24 no no me cabe ninguna duda de que si estamos juntos en ese gobierno todos esos catalanes conciudadanos paisanos nuestros se van a sentir protegidos no como con Sánchez y con calvos con nosotros estarán protegidas

Voz 1827 08:36 la incorporación de Arrimadas va completando el puzle de candidaturas de Ciudadanos a las generales y el último que se ha sumado es el ex director general de la Policía y la Guardia Civil en tiempos de Zapatero Joan Mesquida que abandonó el PSOE pero que ahora está en Ciudadanos y que dice que se presenta primarias para ser el cabeza de lista por Baleares es decir que Ciudadanos se queda sin uno de sus rostros más conocidos en Catalunya hay quién se postula como líder de la oposición en aquella comunidad si el anuncio de Arrimadas no significa que vaya a abandonar inmediatamente el Parlament de Cataluña esto es algo que se tendrá que producir en todo caso si consigue escaño en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de abril una vez que vaya a tomar posesión de su nuevo cargo Arrimadas sí tendría que abandonar que dejar el escaño del Parlament catalán ahora lo que se abre por tanto es un proceso de sucesión donde la diputada y senadora por designación autonómica Lorena Roldán se perfila ya como la nueva líder de la oposición en Cataluña y en todo caso otra figura de peso en este proceso va a ser la de Carlos Carrizo esa también persona muy cercana a Inés Arrimadas el presidente Pedro Sánchez ha criticado Ciudadanos por dejar por escrito que no pactarán bajo ningún concepto con el Partido Socialista que no se llame liberales dice Sánchez a quienes no lo son

Voz 1722 09:46 dejemos de llamar liberal a quién no es liberal Grad sí

Voz 14 09:53 los liberales en Europa

Voz 1722 09:56 los liberales en Europa defienden las libertades los liberales en Europa hacen gala de no pactar con la ultraderecha y aquí en España los supuestos liberales lo que hacen es mercadear con las libertades de las mujeres para intentar llegar al poder

Voz 1827 10:13 pues la puesta de largo de Arrimadas en la política nacional será mañana en Waterloo donde ella misma va a encabezar una concentración frente a la puerta de la casa de Carles Puigdemont hoy el ex president la dicho que ya que recorren los mil trescientos kilómetros que separan Barcelona de Waterloo al menos debería reunirse con él para hablar de política

Voz 15 10:31 tendría muchas ganas de un presente a la sino Arrimadas regalarle el libro parece que pueda leerlo para que podamos discutirlo a partir de de intercambio de ideas

Voz 1827 10:42 el Gobierno ya dijo ayer que el viaje de Arrimadas a Bruselas es una insensatez también hoy desde el PP su portavoz parlamentaria hará sobraban Waterloo a legitima a un fugitivo de la justicia criticaba rivales porque según dice Dolors Montserrat está legitimando a Carles Puigdemont que es un prófugo de la justicia por su parte el líder del PP Pablo Casado deja claro que pactará si es necesario conciudadanos y con Vox pero trata de alguna forma de marcar distancias con ellos

Voz 16 11:07 es que aquí no hablen de tres derechas aquí hay una alternativa que es el Partido Popular frente a un frente popular para empezar a hablar de eso simplemente que nosotros ya se da por hecho que vamos a pactarlo no no nosotros salimos a ganar salimos a ganar ya llegar a acuerdos con quién podamos llegar a acuerdos

Voz 1827 11:29 para el beneficio de todos los españoles y la tercera pata del banco de la derecha Vox también quiere marcaron su propio perfil sostiene el Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía pero dicen que ellos no quieren ser el bastón de nadie en ningún sitio el partido ultra por cierto ha aprobado hoy con un noventa y siete por ciento su código ético Almudena López sino un código ético que recoge

Voz 17 11:48 entre otros puntos que el amor a España y su defensa hasta las últimas consecuencias debe ser una prioridad y la principal razón de cualquier partido con el veintitrés por ciento de los votos se ha aprobado la reforma de los estatutos en los que se habla de la defensa de la propiedad privada el derecho a la vida y a la familia o de garantizar el derecho de usar y conocer el español en todo el territorio nacional Boc se ponen manos a la obra de cara al veintiocho de abril y lo hace con esta advertencia de Santiago Abascal

Voz 1663 12:14 una fuerza extraordinaria para enfrentar unidos ese gran desafío de las elecciones generales del veintiocho de abril a las que no salimos para hacer el bastón de nadie a las que no salimos para ser una muleta inútil o despreciada ni la llave de nadie unas elecciones a las que salimos hagan

Voz 17 12:32 Mar Abascal ha acusado al Partido Popular y a Ciudadanos de tener miedo al cambio no se atreven dice a cambiar las cosas tal y como están demostrando en Andalucía

Voz 1827 12:40 pues así con este ambiente de precampaña termina esta legislatura en la que tanto se ha hablado de corrupción en la que en la práctica pocas medidas concretas en acordado para combatirla la Mesa del Congreso empieza debatir ahora un código ético para los diputados José María Patiño

Voz 1177 12:55 Ana Pastor quiere dejar su huella antes de que previsiblemente abandone la presidencia del Congreso en un tema que ha marcado la legislatura la corrupción política la Mesa del Congreso que estudia la elaboración de un código ético de los diputados que completaría la década de bienes en este caso se trata de establecer los principios éticos objetivos e incompatibilidades por la antigua vinculación laboral lo actividad económica de sus señorías para la vicepresidenta tercera de la Cámara Gloria Elizo de Unidos Podemos hacen falta más garantías concreciones

Voz 18 13:28 lo que se define lo que es un grupo de interés no por ejemplo en ese sentido eh segundo que exista un régimen sancionador vigente porque sino sido puedes un código sancionador que evite que haya conductas anómalas pues se sigan produciendo con la normalidad de los tiempos

Voz 1177 13:44 si la Mesa del Congreso aprueba el próximo martes este código se incorporaría al reglamento de la Cámara justo antes de que se disuelva

Voz 1827 14:00 dado nos deja más noticias el ministro del Interior ha ofrecido hoy desde Ceuta detalles sobre la nueva valla con Marruecos será más alta pero sin cuchillas Javier Carrera buenas noches qué tal buenas

Voz 0866 14:11 a ustedes concretamente un treinta por ciento más alta las zonas vulnerables y sobrepasar la será mucho más difícil asegura Fernando Grande Marlaska a pesar de no contar con esos elementos cortantes

Voz 19 14:22 pasará a tener diez metros de altura hice sustituirán las concertistas por otros elementos de mayor seguridad que coronará el perímetro sin causar daño a las personas

Voz 0866 14:33 las obras comenzarán dentro de aproximadamente un mes y medio y se utilizarán Azcárate hasta tres materiales de características diferente

Voz 1827 14:40 sí mientras las mafias siguen haciendo negocio con la vida y con la desesperación de los inmigrantes

Voz 0866 14:45 mismo en Mallorca la Guardia Civil ha desmantelado una red de tráfico de personas que organizaba viajes en patera desde Argelia hasta la isla a los siete arrestados facilitaban a los migrantes documentación falsa para desplazarse a la Península a Francia Bélgica se les acusa de varios delitos entre ellos uno contra los derechos de los ciudadanos extranjeros pero también de robo tráfico de drogas

Voz 1827 15:05 manifestación multitudinaria en Valladolid para reivindicar en toda España la educación especial que reciben aquellos niños que tienen alguna discapacidad

Voz 0866 15:13 unas cinco mil personas con familias llegadas desde todos los puntos del país

Voz 9 15:16 no

Voz 0866 15:20 han dicho no al cierre de los colegios de educación especial ante el posible trasvase de alumnos que contempla el proyecto impulsado por el Gobierno para reformar

Voz 1827 15:29 la Ley Orgánica de Educación no están en contra

Voz 0866 15:31 la educación inclusiva explican pero piden que no desaparezcan esos centros educativo

Voz 1827 15:36 un millar de personas apoya a los jóvenes condenados a cárcel por reconstruir un pueblo de Guadalajara que estaba abandonado

Voz 0866 15:42 sí podrían ingresar incluso en prisión ya que la sentencia incluye una responsabilidad civil que pasaría por derribar los edificios construidos en la localidad de Fraguas algo a lo que se niega a los condenados los jóvenes critican las políticas contra la despoblación

Voz 1827 15:56 que apuestan por lo que denominan un mundo rural vivo prisión sin fianza para el chico acusado de descuartizar y comerse a su madre