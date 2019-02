Las noticias de Galicia, 10:03 (25/02/2019)

sigue en la batalla por los juzgados de lo Social un frente que se abre en plena precampaña la Comisión Mixta de Justicia en la que participan la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se reúne este lunes para reivindicar los nuevos Juzgados de lo Social para el Lugo y Santiago el Gobierno gallego urgió la reunión de este órgano después de que el Ministerio de Justicia autorizase la creación de tres unidades judiciales para Galicia entre las cuales no se encuentra en los juzgados de lo Social de la Ciudad de la muralla y la capital gallega tal y como acordaron solicitar el Gobierno gallego y el alto tribunal gallego al Ejecutivo estatal y otra reunión prevista para esta ahora el comité de empresa de la factoría coruñesa de Alcoa se reúne con el conselleiro de Economía Francisco Conde para buscar una salida en la fábrica y mantener los puestos de trabajo esta reunión es la continuación de la mesa técnica estatal para buscar un nuevo inversor que se haga cargo de la fábrica de Alcoa en A Coruña más cosas ecos de la Ley de Residuos de Galicia que obliga a los restaurantes a entregar las obras de las comidas a los clientes de restaurantes y hacerlo en envases biodegradables treinta sobrado secretaria de la Asociación Hostelería Compostela expresa las dudas que la nueva norma ha despertado en el sector

Voz 2

01:12

en cambio día ya ofrecen no de los envases pues en papel de de Ferraz entonces ya biodegradable para para los parados pidiendo es que se supone que así debería ser pero claro también a estos las comidas no que todo cada vez que pide algo que mandan en envase de plástico que va nace con ellos también hay que qué pasa con conos comida no tendremos que mira a ver si la ley contempla todo un