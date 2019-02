Escucha las noticias de las 10:00 (25/02/2019)

Inés Arrimadas ha defendido en la SER que Ciudadanos pueda sumar a la expresidenta de las Cortes de Castilla y León después de que haya dimitido y criticado al Partido Popular a Silvia Clemente que de hecho va a comparecer esta mañana en Valladolid junto a José Manuel Villegas Arrimadas cree que el hecho de que alguien haya pertenecido a otro partido no le inhabilita

Voz 2

01:48

centros está ensanchando el centro está creciendo a que alguien que haya agotado al Partido Popular al Partido Socialista o hay alguien que haya estado visitando pasamos al Partido Popular Partido Socialista ya no puedo hacer nada más en la vida es decir esto no es una no una religión si la gente está preparada si la gente esta línea si te votan los ciudadanos y puedes aportar al proyecto evidentemente que que se puede sumar