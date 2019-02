Voz 3

00:05

la forma ocho m convoca una huelga general a nivel estatal de veinticuatro horas el próximo ocho de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer que implica una huelga laboral dicen de Ciudadanos estudiantil de consumo a esta plataforma ha señalado que incluye a todas las mujeres ya que todas son violentada es explotadas o discriminadas de una u otra forma sólo por el hecho de ser mujer un dato que nos deja la mañana los precios industriales han crecido un dos por ciento en el pasado mes de enero en comparación con el igual mes del dos mil dieciocho según datos del Instituto de Estadística asimismo en tasa mensual los precios industriales en la Comunidad han crecido un cero coma seis por ciento También en materia económica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra la vista oral para analizar las cuestiones perjudiciales presentadas por los tribunales españoles sobre el el IRPH de las hipotecas de unos novecientos mil clientes es decir semanal Si este indicador comercializado en los años dos mil dieciséis dos mil seis perdón y dos mil siete es abusivo o no la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dado a Banca un plazo improrrogable de diez días para que manifieste su decisión o no de formular la OPA sobre Lieberman incluyendo únicamente condiciones admisibles de conformidad con el real decreto de opas este plazo Se inicia a partir del lunes coincidiendo con la recepción del requerimiento según ha informado este lunes la entidad presidida por Juan Carlos escotes irá decimotercera edición de la Media Maratón de Mérida va a contar entre sus voluntarios con personal técnico y personas de diversidad funcional depende inclusión Mérida que colaboran en el reparto de agua esponjas a los corredores tras un acuerdo entre la Asociación de Atletas Populares emeritense es también la organización de plena inclusión ahora mismo tenemos trece grados en Mérida doce en Badajoz y once