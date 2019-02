Las noticias de Castilla y León, 11:03 (25/02/2019)

Voz 1136

aunque el ministro de Agricultura Luis Planas protagonizará la inauguración de este foro junto con el periodista Manuel Campo Vidal el verdadero protagonismo será para la comisionada frente al reto demográfico Isaura Leal que es quién lidera la estrategia nacional frente al reto demográfico una estrategia que se presentó en la primera reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura en octubre del pasado año que este lunes analizará su estado como principal objetivo a la reunión de este II Foro Nacional de despoblación están convocadas las administraciones públicas los agentes sociales y económicos y otros representantes de la sociedad civil vinculados al fenómeno del despoblamiento rural en los tribunales la sentencia que condena a un padre por ascetismo escolar al no haber adoptado las medidas pertinentes para que su hijo acudiera al colegio hechos ocurridos en el Bierzo la Maceda buenos días muy buenos días al Juzgado de lo Penal de Ponferrada ha impuesto a cuatro meses de prisión a un padre que tenía la guardia custodiada que prácticamente no aparecía por clase es la pena impuesta tras comprobar que a los catorce años edad adolescente empezó a tener falta regulares en el colegio lo hizo durante tres años y a pesar de la intervención de los servicios sociales ni el padre ni el chaval corrigieron esta actitud tanto el centro escolar como la Junta advirtieron al padre de sus obligaciones de asistencia pero él no adoptó ninguna medida para tratar de corregir la actitud del menor y tampoco colaboró con los responsables educativos el ocupa por tanto de un delito de abandono la familia sancionado en el Código Penal con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de doce meses en los últimos tres años el Juzgado de lo Penal de Ponferrada ha tramitado seis procedimientos de absentismo escolar pero esta es la primera condena de prisión