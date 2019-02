Las noticias de Asturias, 11:03 (25/02/2019)

Voz 1657

el Servicio de Emergencias uno uno dos de Cantabria acaba de confirmar la muerte ayer domingo de un esquiador de travesía de treinta y siete años que permanecía desaparecido desde la tarde de ayer en el macizo de andará entre la localidad de Saw III en Cabrales ir la cántabra de tres Viso en la zona oriental de los Picos de Europa al deportista que no iba acompañado pretendía volver ayer al mediodía IU había sido visto por última vez por el guarda del refugio de dónde andará a las dos y media de la tarde fueron sus familiares quienes advirtieron de su ausencia al Centro Coordinador de Emergencias de Cantabria sobre las siete y media de la tarde de ayer finalmente esta madrugada ha sido localizado el cuerpo sin vida is ha procedido a su recuperación con el helicóptero de la Guardia Civil con base en Asturias a primera hora de la mañana la Coordinadora Ecologista de Asturias quiere que el Principado extienda al protocolo anticontaminación a Avilés los ecologistas que llevaban días reclamando la aplicación de las medidas que ayer ya se activaron para Oviedo Gijón y Siero hay algunos concejos limítrofes aseguran que la contaminación está afectando también de forma muy preocupante Avilés Castrillón Corbera Carreño Gozón municipios de los que dice que llevan ya cuatro días con los niveles fuera de norma ICO la previsión de un empeoramiento a tenor de las previsiones meteorológicas nada favorables para la dispersión de contaminantes durante los próximos días las Juventudes Socialistas de Asturias propone a Daniel Portilla de San Martín del Rey Aurelio ya águila a Águeda Areces de Llanera para formar parte de la lista liderada por Adrián Barbón para las autonómicas del próximo mes de mayo el Comité Autonómico de la organización juvenil de la Federación Socialista Asturiana celebrado este fin de semana la reunión de su comité en el que ha aprobado por unanimidad sus listas para las elecciones la junta general también al Congreso de los diputados y la Guardia Civil lo contabiliza víctimas mortales en accidentes de tráfico durante el fin de semana no obstante debe quedar constancia de la muerte el pasado sábado del motorista José Manuel Arango después de salirse de la vía y chocar con un talud en una carretera local de Cudillero un siniestro en el que intervino la Policía Local de ahí que no quedara registro en la estadística de la Benemérita es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto