Un gol da para cinco minutos locos de radio

Voz 0684 00:00 bueno pues va a dar la última

Voz 0774 00:02 balón parado Carles Salvador se levanta Juan ingleses que se les suben los gemelos de su pierna izquierda el gemelo de su pierna izquierda

Voz 1 00:08 a Carles Salvador que va a golpear al afronta el balón que vuelve al afronta el vamos Bobadilla parece la peina algo pedante

Voz 2 00:33 no abogo por que Pío XII animó al Cusco como la Juve

Voz 0684 00:48 el partido la fiesta spot a Calderón la velocidad es espectacular espectacular el el partido no pitó penalti que lo fue pujó sobre Amy Rodríguez Lahoud abocó Imanol costándole palco inyectados en sangre todo el partido Iván cámaras cosa André que lo celebro porque esto se ha acabado Custo conectar tacto tremendo en la portería del gol norte mal Kamal

Voz 4 01:28 como Sandro de Dior

Voz 0684 01:31 E P está claro

Voz 5 01:33 te imaginas que el anula esta última de madre mía auténticamente locura don penalti clamoroso entrando Andy Rodríguez en posición para cada remate reciben empujó por detrás de consigue cazar el rechace Marcos Sande que sale vale eso eh soledad Carso del Vall s la referencia ofensiva del equipo tiene fe hasta el final estaba roto llevaba veinte minutos completamente agotado con los gemelos en la boca el delantero brasileño que no ha cejado en su empeño que ha buscado la última hasta el último instante ida encontrado para darle la victoria a la Unión Deportiva Logroñés para enganchar lo al Mirandés que sigue a cinco puntos pero ese podía haber ido definitivamente la opción de alcanzar esa segunda plaza para poner nueve puntos sobre el cuarto clasificado y de paso eliminar de la carrera por empleo a un rival que está medio dormido como es el vino Athletic y que esto me recuerda la final de Copa de Europa no es así

Voz 0684 02:20 el Bayern en el stand del Bilbao Athletic es de jugadores absolutamente rotos porque Fire la sexta derrota fuera de casa en una forma como el cruel incisiva cuenta a más no poder balón largo de Carles Salvador la peina Bobadilla llegan de Rodríguez es empujó un penalti la jugada sigue porque el colegiado el penalti que haya Marcos André fusil al meta para ganar sobre la bocina nunca mejor dicho esto porque el árbitro estaba pitando el final marcan logroñés marca han de Marcos André espectacular final que lo has vivido aquí en la Cadena Ser emoción hasta el final intriga hasta el final en este caso sólo hay dolor de barriga porque suma tres puntos de vital importancia una Unión Deportiva Logroñés donde el público yo creo que es que no ha sabido ni como festejarlo ha escribió dos segundo

Voz 5 03:22 los desde que ha entrado la pelota en el fondo de la red que el hábito se ha quedado con las piernas abiertas con los brazos extendidos virando línea línea mirando al árbitro no sabían que invitaría a fin a Levin ha arrancado

Voz 0684 03:32 hacía el campo yo creo que hoy no se va nadie de aquí hasta que no vuelvan a salir los jugadores se espectacular final del partido espectacular tres puntos hice puede hablar enredar ni Ortiz de la Flower monumental de Sergio Martín decenas de Sergio Rodríguez que hace un cambio incomprensible a todas luces que se queda con diez hombres porque expulsan al hombre que había situado una posición absolutamente incomprensible en el noventa y cuatro exacto después de que hubiera penalti sobre Dani Rodríguez aparece con los ojos inyectados en sangre Marcos André para rematar un partido de un final fantástico que nos lleva una temporada extraordinaria ya firmar cuarenta y ocho puntos donde sólo podemos decir si no has venido te vas perdido si te ha sido te vas perdido si no has vivido en la SER según

Voz 5 04:30 pero qué te has emocionado aquí hay un mensaje claro para los que están en casa si dentro de dos semanas no están aquí no les gusta el fútbol no hay otra razón no les gusta

Voz 0684 04:39 espectacular final Dani Ortez