Escucha las noticias de las 14:00 (25/02/2019)

muy buenas tardes el exministro Miguel Sebastián se persona como acusación en el supuesto espionaje al que fue sometido por el comisario Villarejo por orden del ex presidente del BBVA Francisco González el escrito se fundamenta en informaciones periodísticas en particular las grabaciones que trascendieron a mediados de enero y que permitieron escuchar por ejemplo esta conversación entre Villarejo ir Julio Corrochano que era responsable de seguridad de esa entidad en el año dos mil cuatro

también estamos mirándolo de la zona del mariquita de me vale estamos hablando se deje una entrevista para un posible no vamos a hacer el paripé

así es el mayor escándalo de corrupción corporativa de la historia de la democracia afirma Sebastián en su escrito lamenta además que fue objeto de escuchas y seguimientos continuados para torcer su voluntad en beneficio de los intereses económicos del ex presidente del BBVA Francisco González quién se sirvió del operativo ilícito del comisario Villarejo para espiarles también censura la actitud de la antigua ídem la actual dirección del BVA que no le ha ofrecido explicaciones ni han apartado sus responsables en clara alusión al propio Francisco González

los a partir de las dos unidades daremos más datos sobre este asunto cobra desde hoy una nueva dimensión cuyo final en los tribunales es todavía un enigma en lo político Silvia Clemente ya incorporada a la vida de Ciudadanos y como previsible candidata a la Presidencia del Gobierno castellano leonés dice que se va de su partido de tantos años al que no llega a nombrar porque no ha sabido

regenerarse regeneración es decir que no se regeneran a los que no lo hacen los SOE regeneración yo el jueves pasado he le dije a mi formación política está en la que estaba hasta hace unos días que no quería seguir ahí