"Un plan con 134 medidas concretas para luchar por la igualdad"

hace cuarenta años cincuenta las mujeres no podían practicar muchos deportes de hecho era impensable ni cubrir eventos deportivos y ahora mira dónde estamos que hemos avanzado muchísimo por eso antes igual antiguamente hace eso pues cuarenta cincuenta años podríamos hablar de o deporte de hombre deporte de mujer en la actualidad queda mucho por trabajar pero yo creo que estamos hablando de deporte que cada uno puede hacer lo que quieren entre otras cosas

Voz 1628

00:44

pero con estas medidas en tanto en el ámbito de sanidad en educación todos la verdad es que es sobre todo participando aquí hoy me siento La Rioja una más no me diferenció del resto de que a menos que se inmigrante paquistaní sino que realmente como decía hace ni la directora de que es un plan para conseguir una igualdad efectiva a priori una una una especie de homenaje