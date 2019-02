Escucha las noticias de las 13:00 (25/02/2019)

el ex ministro Miguel Sebastián se ha personado como acusación en el caso que investiga el supuesto espionaje desde el BBVA en tiempos de Francisco González que apuntaría que pudo haber sido uno de los vigilados informa Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552

00:17

acaba de formalizar su personación en el juzgado como acusación particular Miguel Sebastián se presenta como acusación el Juzgado número seis de la Audiencia por las escuchas y seguimientos continuados sufridos para torcer su voluntad dice en su escrito al que ha tenido acceso la SER en beneficio de los intereses económicos del ex presidente del BBVA Francisco González el ex ministro lamenta la falta de explicaciones del banco y que los supuestos responsables del espionaje sigan ostentando cargos de responsabilidad en la entidad en clara alusión al propio González