Escucha las noticias de las 07:00 (25/02/2019)

una película que gusta a todos y que no disgusta nadie esa ha sido la ganadora es lunes veinticinco de febrero y enseguida les contamos la película que se está montando en Ciudadanos por la decisión de la ejecutiva nacional de abrir la puerta a una histórica del PP de Castilla y León a Silvia Clemente recién dimitida como presidenta las Cortes castellanoleonesas no es habitual que en Ciudadanos se escuchen voces discrepantes pues ahora sí dicen los naranjas de esa comunidad que si el PP que la gobierna desde hace treinta y dos años puede ser la regeneración enseguida los vamos a escuchar y hoy sabremos Javier Alonso si Venezuela se dirige a un conflicto armado

el grupo de Lima integrado por catorce países americanos que se ven desde hace año y medio más buenos para abordar la crisis en ese país se reúne en Bogotá allí iban a estar el vicepresidente de Estados Unidos también Huang Why do que esta madrugada

Voz 0858

02:02

colgado este vídeo en el que aparece con ciento sesenta soldados de Venezuela que según asegura se han puesto de su lado este fin de semana tras fracasar la entrada de la ayuda humanitaria al país Why do abría la puerta a cualquier opción ha dicho para desalojar a maduró el Gobierno español insiste en que no va a apoyar una intervención militar escuchamos a Josep Borrell no